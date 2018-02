Julio “Kratos” Mejía estuvo cerca del triunfo, pero terminó saboreando el polvo de la derrota. Cometió un error grave que terminó pagando caro. Cuando tenía sometido a Steven “Androide” Tercero con una guillotina entre el cuello y la mandíbula, lo soltó buscando un mejor ángulo que le permitiera tener una mayor presión, no obstante, esa fue la llave con la que Tercero abrió la puerta de su victoria, se le montó a “Kratos”, y con la pierna izquierda le neutralizó el brazo, para soltar una sinfonía de cinco golpes repartidos entre la sien y la mandíbula.

Ante semejante castigo, el tercer hombre del octágono detuvo el combate. Mejía quedó tendido sobre la lona, inconsciente. Así fue el final del pleito estelar del cartel que organizó Pinolero Mortal Kombat la noche del sábado en el gimnasio Nicarao. “No pensé que la pelea se iba a terminar tan rápido, sí lo vi lastimado (a Julio Mejía) y fue cuando decidí aumentar el castigo. Después noté su mirada perdida y sabía que sería el fin”, dijo Tercero, el gran triunfador de la noche. “La presión de su guillotina estaba sobre mi mandíbula, hizo que botara el protector, pero no logró someterme”, agregó.

Tras el triunfo, Tercero anunció a su próximo rival, un peleador que ya conoce y contra el que tiene una espina clavada que quiere sacarse. “Ahora me toca enfrentar a Cristofer Reyes, un muchacho de Carazo, será el 23 de febrero. Ya nos enfrentamos una vez, él me sometió. Fue una gran pelea, difícil. Para esta revancha voy mejor preparado, sobre todo en la parte mental, espero que el resultado sea diferente”, contó.

Por su parte, Mejía solicitó una revancha. “Cometí un error y no pude salir de la montada. No estoy conforme con mi actuación. Me preparé fuerte, pero no debí llevar la pelea al piso, sabiendo que tengo una mejor pegada. Quise soltarme de su montada, pero a cambio recibí muchísimos golpes”, señaló “Kratos”.

Más resultados

En la pelea semiestelar, Louis “Zuricata” Duarte derrotó a Luis García por sumisión en el primer asalto. Una llave de triángulo de pierna al cuello de García terminó las acciones. Sandy Jonás se impuso Jim Thompson con una llave mata león en el primer round. Maryen Leytón sometió con llave mata león a Steven “Titán” Ferre en tan solo 42 segundos. Broderick Hernández le ganó a John Madrigal en dos episodios. Jefferson Zapata noqueó a Saúl Escorcia. Juan Abea liquidó con guillotina a Geovanny Centeno, a los 2 minutos del primer round.