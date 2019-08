Beckham tiene ganas de trabajar con Capello

El centrocampista de Los Ángeles Galaxy, David Beckham, reconoció el lunes a la BBC que tiene ganas de volver a entrenar y trabajar con Fabio Capello, el nuevo seleccionador de fútbol de Inglaterra, a pesar de la difícil relación que mantuvieron en su etapa en el Real Madrid.



Capello llegó a descartar a Beckham del equipo madrileño, aunque reconsideró su decisión antes del final de la temporada.



“Hemos tenido altos y bajos, pero al final todo se arregló. Fabio es uno de esos entrenadores que los jugadores admiran y con el que quieren trabajar. Espero formar parte de sus planes. Creo que va a ser excelente para los jugadores y para la selección inglesa. Tiene el respeto y el palmarés necesario”, aseguró el jugador. Beckham, de 32 años, suma 99 partidos como internacional con la selección inglesa. Su objetivo a corto plazo es alcanzar la cifra de 100, que podría llegar en el partido ante Suiza el 6 de febrero en Wembley.



Año de “montaña rusa”



Desde su residencia, el matrimonio formado por Victoria y David Beckham han deseado felices navidades por separado y desde sus respectivas páginas web, en las que ella desea unas fiestas “a la moda” y el jugador define su año deportivo como “una montaña rusa”.



“En plena temporada festiva, quiero desear a todos una feliz y a la moda Navidad y Año Nuevo. Quiero agradecerles a todos por su apoyo en este asombroso período de tiempo. Mi familia y yo les deseamos un año 2008 lleno de salud y felicidad”, afirma ella.



Por su parte, Beckham habla de la “montaña rusa” que ha vivido este año y el “maravilloso” 2007 en el que ha jugado en España, Inglaterra y en Los Ángeles con el equipo “Galaxy”.



Respecto a su estancia en los EU señala que a todos los lugares a los que ha viajado este año, “la gente me ha recibido muy bien”.



“Desgraciadamente, este año no ha pasado sin que me haya producido varias lesiones y no he jugado tanto como hubiera querido. Además nos perdimos los encuentros finales. Sin embargo, tenemos un buen equipo y pienso que me he asentado bien y espero poder ayudar el año que viene al ‘Galaxy’ a lograr el título”, agrega el jugador.



Entre otros hechos, Beckham destaca el segundo aniversario de su academia de fútbol para niños y la gira del “Galaxy” por Australia y Nueva Zelanda.



“El recibimiento de los seguidores fue increíble y ambos países me parecieron preciosos. Me gustaría regresar algún día. Espero que todos paséis un tiempo maravilloso y pacífico con vuestras familias”, finaliza Beckham.