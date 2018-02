¡Aprovechemos!

La recomendación de Sócrates con su famosa frase: “Solo sé que no sé nada”, diciéndonos que no paremos de aprender, porque nunca es suficiente, tenemos que hacerla práctica hoy, concentrando nuestra atención en el seminario que ofrece la Asociación de Cronistas Deportivos dirigida por Moisés Ávalos, en el hotel Holiday Inn, iniciando a las 9:30 a.m. Ojalá, por vez primera, no se atrasen.

Las atracciones

El line-up no puede ser más atractivo: Estewill Quesada, periodista colombiano de largo prestigio cultivado, y jefe de prensa de los Juegos CA y del Caribe que se realizarán en Barranquilla en el mes de julio este año, abordará precisamente la esencia, la historia y la trascendencia de ese evento, en el cual debutamos en 1935. El mismo Estewill, en horas de la tarde, hablará sobre la Serie Latinoamericana, su impacto que aún no lo provoca o no se ve por aquí, y sus proyecciones, para mi limitadas. Me interesa escuchar sobre eso si logro zigzaguear entre mis trabajos del día.

El competente periodista cubano Dr. Carlos Alberto González, presidente del Círculo de Cronistas de la isla, profesor de muchos de los nicaragüenses enviados a cursos de capacitación, enfocará algo muy importante como es el rol del periodista después de un evento multideportivo. Director de la cátedra de periodismo deportivo en el Instituto Internacional José Martí, debe estar al tanto que aquí, en la mayoría de los casos, la cobertura se corta de un tajo, al estilo borrón y cuenta nueva.

Qué buen punto

Hiram Vega, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, país en el que viví casi un año después del terremoto, se va a referir a los cuidados y proporcionar consejos de utilidad para la narración deportiva. Atención, tratemos de llevar un par de oídos extras, tomar apuntes y fijar detalles. Atravesamos por un momento borroso, en que es difícil determinar cuál es el grupo que ofrece la mejor narración, y quién es el mejor en lo particular.

Carlos Melo García, de la poderosa Televisa, director de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, va a disertar sobre la ética en la cobertura periodística y el correcto uso de las nuevas tecnologías, esto último, algo en lo que soy un inútil de tiempo completo, fuera del modernismo, lo que lamento. Finalmente, se realizará una mesa redonda manejada por Carlos Alberto González, con la presencia de dos ases de espadas en el Atletismo Mundial, Javier Sotomayor y Ana Fidelia Quirot. Aprovechemos estas charlas que tanto necesitamos. Además, hay bocadillos.