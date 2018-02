Kevin Vivas clasifica para Tijuana

Lejos del nivel que mostró en el 2009 cuando brilló en las eliminatorias de los Juegos Panamericanos en 49 kilogramos, Kevin Vivas logró ayer ganarse un cupo para ser parte de la Selección Nacional de Boxeo Amateur que estarán el próximo mes (marzo) en Tijuana, México, donde se intentará conseguir la mayor cantidad de boletos posibles para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en julio en Barranquilla, Colombia.

Este miércoles en el complejo Tropical Boxing se realizaron las finales del Torneo Selectivo organizado por la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado (Feniboxa). Vivas derrotó al matagalpino Josué Pérez, garantizándose en 52 kg, el derecho de ser parte del grupo de muchachos que viajarán a Tijuana el próximo 8 de marzo.

“Tenía 2 meses y medio sin pelear. No es que me haya alejado del boxeo, sino que tenía mi hombro izquierdo adolorido y necesitaba descansar. Hubo un momento que no entrené porque quería reposar pero eso ya pasó. Ahorita competí en 52 kg, trabajé en este peso, me siento mejor, no me desgasto”, dijo Vivas.

El muchacho tiene la mirada puesta en Barranquilla. A pesar de que está lejos de su nivel, cree que tiene el tiempo suficiente para recuperarse, incluso confía en que puede conquistar una medalla, pero primero deberá ganarse ese derecho en Tijuana. “Vienen cosas fuertes, ya he estado en México, sé que la competencia es dura. Estamos esperando que venga nuestro entrenador cubano (Pedro Nieves). Ahora si vamos con todas las ganas. Pienso estar en Barranquilla, espero ganar una medalla”, señaló.

Más resultados

En otras finales que dejaron a 7 clasificados para Tijuana, Keyling Casanova derrotó a Fredly Ramírez de Carazo por decisión unánime. Onel Mayorga venció a Noel Stewart por nocaut. En 69 kg, Lester Espinoza se impuso a Santos Reyes por decisión dividida, un resultado injusto para Reyes pues ganó claramente los últimos dos asaltos, siendo despojado de un triunfo legítimo. Amilcar Martínez le ganó a Kenneth Mayorga por decisión dividida en 75 kg.

Khaty Esquivel se impuso a Leticia Caldera en 51 kg por decisión dividida. Jonathan Centeno logró su pase triunfando por unanimidad contra Yorvin Rivas en 49 kg. Por su parte, Oliver Ballesteros salió a flote contra Roy Nickens (DU) en 81 kg, categoría en la que Osmar Bravo fue rey pero ahora quedó fuera, pues perdió en la primera jornada.

Vale aclarar que Ángel Jarquín (56 kg), Nelson Díaz (60 kg), Jeffrey González (91 kg), Dirk Wells (+91 kg), Elky Chacón (57 kg) y Scarleth Ojeda (60 kg) tienen su puesto asegurado para ir a Tijuana por ser medallistas de oro en los Juegos Centroamericanos que se celebraron a finales del 2017 en Nicaragua.