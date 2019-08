Al Flamengo le interesa Ronaldo

El Flamengo brasileño insistirá en la contratación del delantero Ronaldo, ex jugador del Real Madrid, como su refuerzo para la Copa Libertadores de 2008, y ya recibió una autorización del Milán italiano para conversar con el jugador.



“Voy a ser corto y directo. El Flamengo fue autorizado por el Milán a conversar con Ronaldo. Tuvimos una conversación preliminar, conceptual, con el jugador, y percibimos que tiene ganas de cambiar el rumbo de su vida”, afirmó el vicepresidente, Kléber Leite, en declaraciones citadas ayer por el portal ‘Globo Esporte’.



“El interés es recíproco y (José Luiz) Runco (médico del Flamengo) ya dio una buena posición clínica”, agregó el dirigente al ser interrogado sobre las negociaciones para el posible fichaje del jugador.



El Flamengo, equipo más popular de Brasil, cinco veces campeón brasileño y tercero en la clasificación de la Liga de este año, hasta ahora venía negociando en sigilo con el Milán y con el jugador, un viejo sueño del equipo de Río de Janeiro pero hasta ahora inalcanzable por las exigencias económicas.



Leite ya conversó con algunos dirigentes del Milán, entre ellos el ex futbolista brasileño Leonardo, pero sus sondeos hasta ahora habían sido infructuosos.



El dirigente dijo igualmente que en los próximos días tendrá una conversación más profunda con Ronaldo.



De acuerdo con ‘Globo Esporte’, la negociación cuenta con el respaldo del ex jugador de la selección brasileña, que pidió ser liberado debido a que, en su opinión, el Milán ya cuenta con otros jugadores de su posición actualmente en mejores condiciones, como los también brasileños Kaká y Alexandre Pato.



El portal agrega que Ronaldo, insatisfecho en el Milán, está dispuesto a actuar en el Flamengo por un salario mensual de cerca de 375,000 reales (187,500 dólares), la mitad de lo que actualmente recibe como jugador del Milán.



Ronaldo nunca ha escondido su simpatía con el Flamengo, club del que es hincha y para el que siempre ha querido jugar.



“Conozco el interés del Flamengo, pero todo depende del Milán. Él tiene contrato hasta julio de 2008, y a partir de enero estoy dispuesto a escuchar respuestas de cualquier club”, según el representante de Ronaldo, Fabiano Farah, en declaraciones al mismo medio.



Ronaldo, que disfruta de sus vacaciones de final de año en Río de Janeiro, hasta ahora no ha sido aprovechado regularmente por el Milán debido a diferentes lesiones y problemas musculares.