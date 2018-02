Messi, Suárez y Coutinho se atascan contra el Getafe

Falto de brillantez, el Barcelona (1º), que jugó con Lionel Messi, Luis Suárez y Coutinho, cosechó su segundo empate consecutivo (0-0) en la Liga ante el Getafe (10º), este domingo en la 23ª jornada, lo que permite que el Atlético (2º) se sitúe a siete puntos.

Después de igualar 1-1 la semana pasada ante el Espanyol en un derbi de alta tensión, el Barcelona no encontró el camino en el Camp Nou ante el equipo de la periferia madrileña, a pesar de que contó con su trío de estrellas en el once titular: Messi, Suárez y el recién llegado Philippe Coutinho.

También figuró en el equipo de inicio el central colombiano Yerry Mina, fichado en la ventana de enero, y en la segunda parte dispuso de minutos el francés Ousmane Dembelé, después de superar su lesión.

Invicto en la Liga y clasificado para la final de la Copa del Rey (ante el Sevilla), el Barcelona preparará ahora la ida de los octavos de la Champions, ante el Chelsea el 20 de febrero. Ya en marzo, el 4, jugará ante el Atlético, en lo que se anuncia el partido clave para los rojiblancos si quieren aspirar a competir por el título con los azulgranas.

Guaita se agiganta

El técnico azulgrana Ernesto Valverde tuvo problemas a la hora de encontrar centrales. Con el francés Samuel Umtiti suspendido y Gerard Piqué y Thomas Vermaelen lesionados, dio la oportunidad a Mina y cambió de posición a Lucas Digne, habitual lateral y que jugó en el centro ofreciendo un gran resultado.

En ataque Suárez cometió varios fueras de juego (26, 34 y 44) y los disparos lejanos de Coutinho (50 y 58) se encontraron con un impecable Vicente Guaita en la portería visitante.

Dembele, falto de ritmo, tampoco ofreció opciones cuando sustituyó a Andrés Iniesta a la hora de juego. En los últimos minutos la figura de Guaita se agrandó y el Barcelona se quedó seco.

"No nos gusta empatar en casa, pero el rival ha hecho un gran trabajo defensivo y no hemos podido marcar. Quizás nos faltó algo de chispa. Es extraño que no hagamos un gol en nuestro campo, ellos han estado muy agresivos", analizó Valverde.

Sergio Rico brilla ante el Girona

En el otro partido disputado este domingo el Sevilla (6º) derrotó 1-0 en casa al Girona (9º) y pudo recuperar el sexto puesto, el último de la zona de clasificación a la Europa League, después de haberlo cedido provisionalmente el sábado al Eibar, ahora séptimo.

Bastó un solitario tanto de Pablo Sarabia en el inicio de la segunda parte (minuto 46), empujando casi sobre la línea un remate del argentino Joaquín Correa.

Pero si hubo un héroe en el triunfo del Sevilla fue el arquero Sergio Rico, que tuvo varias intervenciones destacadas, especialmente deteniendo un penal lanzado por Aday Benítez en el minuto 41.

El Sevilla logra así su primer triunfo liguero desde el pasado 20 de enero y, sobre todo, remonta el vuelo tras el duro revés 5-1 del pasado fin de semana en el campo del Eibar.

Quedan dos partidos por disputarse este domingo; Celta-Espanyol y Valencia-Levante. El lunes se juega el Deportivo-Betis.

En los partidos del sábado, el Atlético ganó 1-0 al colista Málaga y el Real Madrid (4º) goleó 5-2 a la Real Sociedad (14º), con un triplete de Cristiano Ronaldo, justo antes de su gran duelo ante el París Saint-Germain en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, que jugará el miércoles en el Santiago Bernabéu.