La nueva vida del excampeón Juan Palacios

Alejado del ring desde hace 4 meses, el excampeón mundial interino 105 libras de la AMB y CMB, Juan “El Exterminador” Palacios, reapareció en Nicaragua la noche del sábado en el gimnasio Nicarao, donde estuvo viendo los combates del cartel boxístico que organizó la promotora Pinolero Boxing.

Sorprendió ver a Palacios sentado en una de las graderías. Y es que el excampeón mundial dejó de vivir en nuestro país, tomando la decisión de irse al Estado de Hidalgo, México, donde reside desde hace más de 1 año. “Cada 6 meses tengo que renovar un permiso para permanecer en ese país, sigo trabajando en la venta de productos Herbalife”, contó “El Exterminador”.

Palacios confesó haber formado un nuevo hogar en tierras aztecas. “Me casé con una mexicana, tenemos un hijo”, dijo. “El Exterminador” aprovechó para preguntar quién es el boxeador con serias proyecciones a convertirse en campeón mundial y la respuesta no fue otra que Félix Alvarado. También dijo que vio la segunda derrota de Román “Chocolatito” González contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai. “Me sorprendió el nocaut, me asusté, creo que nadie esperaba eso”, indicó.

Palacios dejó abierta la posibilidad de regresar al ring, eso sí, aclaró que no tiene interés de pelear en Nicaragua. “Fui a dar una vuelta al gimnasio Roberto Huembes, allí me encontré a Edwin Martínez (concertador de peleas de Búfalo Boxing), él me dijo que habían posibilidades de conseguirme un combate en el extranjero. Vamos a ver qué pasa, tengo que hablar con Rosendo Álvarez. Supe que hace poco Alexander Mejía peleó en Rusia, se fajó el chavalo”, comentó.

La última vez que Palacios subió a un ring fue el 12 de agosto del 2017, perdiendo por nocaut ante Alexandru Marín, en Estados Unidos. Después de tres años de retiro, “El Exterminador” intentó realzar su carrera en Nicaragua, no obstante en su regreso, perdió ante Guillermo Ortiz por decisión unánime el 25 de mayo del 2015. Después empató con Alcides Martínez y sucumbió ante Alexander Taylor y José Cordero, ese mismo año.

Tras la pelea ante Cordero, Palacios realizó tres combates fuera de Nicaragua, primero en Puerto Rico y dos más en Estados Unidos. En los tres enfrentamientos Palacios perdió, dos por decisión unánime y uno por nocaut. Juan tiene un récord de 29 victorias (22 nocauts), 9 derrotas y 2 empates en el boxeo profesional.