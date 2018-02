El ex Grandes Ligas Everth Cabrera se presentó ayer al antiguo Estadio Nacional de Beisbol Dennis Martínez, para participar en el primer entrenamiento de la preselección nacional de cara a la serie amistosa ante Cuba, que se celebrará entre el 23 y 25 de febrero. El pelotero oriundo de Nandaime comentó sobre su futuro en la pelota nacional y lo que puede aportar ante los isleños en la selección.

¿Qué te ha motivado a estar de regreso con la selección nacional de beisbol de cara a la serie ante Cuba?

Gracias a Dios estoy en el país, en los terrenos de juego y entrenando con la selección, estoy contento por la gran oportunidad que me están dando, ya que considero que puedo aportar mucho a la selección y tratar de hacer mi trabajo para ayudar al equipo a ganar. Me estimula mucho enfrentarme a Cuba porque sé que es una selección muy fuerte y es primera vez que me voy a confrontar a ellos y eso me tiene muy emocionado.

¿Cómo ha sido tu experiencia de volver a la selección de beisbol?

Muy buena y positiva, porque los muchachos me han recibido muy bien y estoy haciendo lo que más amo que es jugar beisbol, es todo para mí.

¿Cómo te sentís física y mentalmente?

Me siento muy bien en ambos aspectos, muy enfocado, también en la parte de mi vida familiar, me refiero al aspecto personal. Por mi mente el único pensamiento que atraviesa es el beisbol.

¿Cómo han sido estos últimos días con respecto a tu preparación?

Muy buenos, ya tengo tres semanas entrenando con los Tiburones de Granada y el equipo está bastante compacto y lo que me queda es seguir preparándome en estas dos semanas que restan para el Pomares.

¿Qué posición creés que vas a estar ocupando en la selección nacional?

Todavía no sé, yo hoy (ayer) vine a la preselección, me presenté, dije que quiero ayudar a mi equipo, realmente el que manda es el cuerpo técnico y ellos son los que van a decidir dónde ponerme y lo que me resta a mí es tratar de hacer mi trabajo y lo que sea mejor para el equipo.

¿Te gustaría quedarte como short stop?

Yo estoy acostumbrado a jugar en todas las posiciones y si a ellos les parece que tengo la movilidad para estar en el short, pues me quedo ahí, si me dicen que en segunda, pues me voy a segunda o a primera.

¿Qué esperás hacer en esta selección? ¿Cuál es el objetivo que perseguís?

Primero no quiero tratar de hacer más de la cuenta, con esto quiero decir que voy a tratar de hacer lo que yo sé hacer; poner la bola en juego, responder a la defensiva, tratar de correr, de no fallar, o sea, todo lo que puedo controlar.

¿Vas a jugar en el Pomares?

Sí, voy a jugar en el Pomares, voy a estar con Granada, me siento bien en Nicaragua, ya estoy cansado de buscar fuera del país y lo mejor para mí es quedarme aquí jugando con los Tiburones.

En las redes sociales circularon unas fotos tuyas haciendo trabajo de bullpen, ¿qué podés contarnos de eso?

Tuve una lesión antes de venir a Nicaragua, se me volvió a dislocar el hombro izquierdo y por eso me puse a practicar como pícher, ahora ya estoy entrenando otra vez como bateador. Sí estoy entrenando como lanzador de vez en cuando y me siento bien, aprendiendo, esa es una posición nueva para mí, me gusta mucho y eso me ha ayudado para el bateo y saber lo difícil que es poner una pelota en strike.

En el aspecto del bateo, ¿Te vas a quedar en un solo perfil?

No, voy a estar trabajando a los dos perfiles (zurdo y derecho), en ambos me siento muy bien, el hombro me está respondiendo bien a la derecha. Tenía temor de batear a la derecha porque fue precisamente el hombro izquierdo el que se me dislocó en 2011, pero el hombro me está respondiendo bastante bien, está fuerte.

¿Te quedás definitivamente en Nicaragua o vas a seguir intentando jugar en una liga independiente?

Mi pensamiento está aquí en Nicaragua. Quiero quedarme aquí y entregar todo lo que pueda en el terreno de juego, pienso pasar mis últimos años en Nicaragua. Yo estoy bien y mi gente aquí me verá jugar.

¿Pensaste en el retiro en algún momento?

Sí, me pasó por un momento en la mente la idea de retirarme, pero he recuperado el entusiasmo y aquí estoy.

¿Cuánto tiempo le queda a Everth Cabrera en el beisbol?

No sé, eso depende de muchos factores, ningún pelotero puede garantizar eso, nosotros nos preparamos física y mentalmente bien para salir a jugar, pero eso no se sabe.

Después de ver a Cabrera durante la primera práctica, Julio Sánchez, mánager de la selección nacional de beisbol, manifestó que la incorporación del nandaimeño al equipo aportará mucha versatilidad y experiencia a la selección, “la incursión de Everth Cabrera nos alienta porque nos hace un equipo más competitivo y profundo a la ofensiva y para el objetivo de hacerle una tremenda serie a Cuba”.