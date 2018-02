En el segundo día de entrenamiento de la preselección de beisbol de Nicaragua, previo a la serie amistosa de tres partidos ante Cuba entre el 23 y 25 de febrero próximo, el mánager Julio Sánchez considera que Everth Cabrera debe integrar el cuadro titular en dichos encuentros, ya sea jugando como short stop o como segunda base, aun cuando Iván Marín, quien pelearía por ocupar las praderas cortas, ha tenido mayor consistencia y ha venido haciendo muy buen trabajo en los diferentes torneos nacionales.

Según el timonel de la selección nacional, el exjugador de los Padres de San Diego, que lleva más de un año de inactividad, debe integrar el cuadro titular contra Cuba. “A mí Cabrera me ha dejado impresionado, yo pensaba encontrarme con alguien diferente, a como han hablado tantas cosas, ahora vengo y miro a un tipo que está en mejores condiciones que muchos jugadores que están en la selección. Ese hombre (Cabrera) viene a agarrar 200 rollings diarios, corre las bases, hace más de 180 swines y todo es por su propia voluntad”, afirma Sánchez.

Al ser consultado sobre el lineup que podría usar ante Cuba, Sánchez respondió que si hoy le tocara elegir una alineación, usaría a Everth Cabrera como short stop, por encima de Iván Marín y si no fuera en esa posición, alinearía al nandaimeño como segunda base.

Posible lineup

“Si a mí hoy me tocara elegir, pondría a Cabrera como short stop. Jilton Calderón sería mi leftfield, Norlando Valle el jardinero central, Javier Robles estaría en el derecho, Ofilio Castro cubriría la tercera, Elmer Reyes sería segunda base, Wuilliam Vásquez estaría en la primera y Janior Montes sería el receptor. A Darrel Campbell lo tendría como designado, mientras que Wilton López sería nuestro primer abridor”, afirma Sánchez.

Asimismo, el mánager de la tropa pinolera argumentó que Cabrera es un imprescindible en el equipo nacional: “Sí, claro, principalmente por respeto, hay que recordar que él (Everth) fue Grandes Ligas, además se ha venido recuperando, en los entrenamientos ha lucido muy bien, fildeando, bateando y corriendo. Yo lo miro en forma para jugar y aparentemente ha estado entrenando fuerte, él es muy buen atleta y eso le ha permitido ajustarse rápido al ritmo. Es un imprescindible”, mencionó.

“Everth dice que quiere mostrarse para ver si tiene oportunidades, y nosotros no podemos negarle ese deseo. Yo creo que esta es una ventana y una oportunidad nueva que le da Dios, el beisbol y la vida, de mostrarse para que algún equipo que esté interesado, no solo de la MLB, también de Japón o de México, porque hay que recordar que aquí van a venir un montón de scouts y de agentes a ver jugar beisbol y él (Cabrera) es inteligente y sabe que si se prepara bien va a tener un buen desempeño y se va a mostrar y lo pueden contratar. Es bueno para la selección nacional también porque va a tener a dos ex Grandes Ligas en su roster (Everth Cabrera y Wilton López) y eso es difícil a este nivel”, aseveró Julio Sánchez.