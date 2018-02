El beisbol muchas veces suele ser injusto con algunos peloteros. Lo fue en marzo del 2016 cuando Marvin Benard dejó fuera de la Selección Nacional al short stop Iván Marín, arrebatándole la oportunidad de jugar en el preclásico mundial que se celebró en Mexicali, México.

En aquel momento a Marín le costó digerir el no ser parte del equipo nacional. Nunca se quejó públicamente, pero su entorno sabía que el muchacho se sentía con sus ilusiones destrozadas. Y es que francamente no fue justo. ¿Cómo no llevar al mejor short stop nacional sin incluir en esa discusión a Everth Cabrera? La decisión de Benard resultó sorpresiva.

No obstante, casi dos años después de ese suceso, Marín pasa por un momento especial en su carrera. Volvió a la selección y de gran manera, siendo titular, ganando medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, asegurándose un puesto para la serie de tres juegos contra Cuba que iniciará el próximo 23 de febrero. Además, “Ivancito” como se le conoce en Granada, su ciudad natal, tiene ya un contrato firmado con Lincoln Saltdogs, de la Liga Independiente American Association en Estados Unidos, donde jugó el año pasado dejando una grata impresión.

“No le llamaría momentos difíciles a lo sucedido con la selección nacional en el 2006, en la vida suceden este tipo de cosas que sirven para madurar como persona y pelotero. Ir a jugar a la Liga Independiente en Estados Unidos me ha servido para ganar experiencia, me ayudó a mejorar en el bateo, estoy entrenando más fuerte no para competir con mis compañeros, sino para demostrarme a mí que puedo ser mejor cada día”, dijo Marín, quien anunció que solamente jugará un mes y medio con los Tiburones de Granada en el Campeonato de Beisbol “Germán Pomares”.

Con el Lincoln Salt Dogs la temporada pasada, Marín jugó 68 partidos como titular, bateando para 218 puntos, producto de 47 hits en 216 turnos al bate. Iván empujó 9 carreras y anotó 30. “En la última semana de abril estaré viajando a Estados Unidos, jugaré un mes y medio con Granada, trataré de ayudarlos lo más que pueda. He crecido demasiado como pelotero, jugar en Estados Unidos es algo importante, allá veo lanzadores con velocidad de 95 millas por horas, el nivel está por encima de Doble A y eso obviamente me ha ayudado a estar en la selección nacional”, agregó.

Julio Sánchez, mánager de la selección nacional, garantizó que Marín será titular contra Cuba, compartiendo el infield con Everth Cabrera, Elmer Reyes y William Vásquez. “Creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, aunque el desafío contra los Dantos fue un amistoso (ganó Nicaragua 8-5) me parece que se pueden sacar muchas cosas positivas, estamos listos para afrontar la serie de tres partidos contra Cuba, un equipo de calidad mundial, sé que será una serie dura, pero es aquí donde tenemos que mostrar el nivel que tenemos”, finalizó.