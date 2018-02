Posponen revancha entre Cristofer y Quezada

A siete días de la esperada revancha entre Cristofer “El Látigo” González y el muchacho de Ciudad Sandino, Eliecer Quezada, se conoció ayer que el enfrentamiento programado para el 23 de marzo en Chinandega, se pospuso, pues González sufrió una lesión inesperada, por lo tanto, su equipo de trabajado encabezado por Róger González y Wilmer Hernández, decidió no arriesgar la integridad física del peleador.

“El jueves que fuimos a correr Cristofer sintió una molestia en su rodilla derecha. El viernes (ayer) amaneció con un poco de inflamación y dolor. No es nada grave, él fue a chequearse con un médico y le dijeron que debía reposar durante diez días. El chavalo quería pelear, pero en equipo decidimos que lo mejor era no arriesgar, a estas alturas no importa perder un poco de dinero”, dijo Hernández.

Cristofer y Eliecer se enfrentaron en marzo del 2017, adjudicándose el triunfo González por decisión dividida en una pelea que ganó la distinción de Mejor del Año 2017, según la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop).

Cambios en la estelar

Con la caída de este pleito, el chinandegano Keyvin Lara (23-2-1, 8 nocauts), quien está ubicado en el puesto número 6 del ranking de la OMB en 112 libras, enfrentará al capitalino Bryan Pérez (11-4-1, 10 nocauts).

Lara no pelea desde el 15 de diciembre del 2017, cuando noqueó al veterano Leandro Mendoza en el Puerto Salvador Allende. En tanto, Pérez sumó un triunfo complicado contra Bryan Mairena el pasado 25 de noviembre. Otros púgiles que estarán en acción son Elton Lara, Alexander Taylor y Byron “Sambita” Castellón. La entrada general tendrá un costo de 100 córdobas y la zona VIP 200.