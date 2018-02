Athletic y Atlético quieren terminar el salto a octavos de la Europa League

El Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid buscarán el jueves rubricar su pase a octavos de final de la Europa League frente al Spartak de Moscú y el Copenhague respectivamente, mientras Villarreal y Real Sociedad lo tienen más complicado.

El Atlético de Madrid, que recibe el jueves al Copenhague en el estadio Metropolitano en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, tiene bien encarrilado su pase a la siguiente fase tras golear 1-4 al equipo danés en su campo en la ida.

Tras verse descabalgado prematuramente de la Liga de Campeones, el equipo rojiblanco apunta ahora como objetivo al segundo torneo continental, que ya ganó en 2010 y 2012.

El jueves, la cómoda renta de la ida podría permitir al técnico Diego Simeone aplicar rotaciones y dar descansos, por lo que las bajas de Lucas Hernández y Stefan Savic por lesión, no deberían suponer un problema.

No obstante, el 'Cholo' no quiere relajación en su equipo: "No podemos confiarnos con el resultado. Tenemos que seguir compitiendo como lo hicimos en Copenhague y sacar la eliminatoria adelante".

También está en buena posición para pasar a la siguiente fase el Athletic de Bilbao que recibe al Spartak de Moscú, al que derrotó 3-1 en la ida en la capital rusa.

El equipo vasco llega a este encuentro tras perder el domingo 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Liga española, donde el Athletic marcha en 14ª posición, lejos de los puestos europeos, por lo que la Europa League es un objetivo valioso para los 'leones'.

"Tenemos que pensar sólo en Europa ahora mismo, después de este mazazo no queda otra, tenemos un resultado más que bueno y esperamos sacarlo adelante", decía el pasado domingo el centrocampista del Athletic, Markel Susaeta.

El encuentro se disputará en medio de grandes medidas de seguridad con el despliegue de algo más de medio millar de policías ante el temor de que puedan llegar a Bilbao aficionados violentos rusos.

Peor que Atlético y Athletic lo tienen el Villarreal y la Real Sociedad.

- 'Ambiente de remontada' -

El 'Submarino amarillo' recibe el jueves al Olympique de Lyon con la difícil misión de levantar el 3-1 en contra cosechado en la ida en Francia.

"Sabemos que fácil no va a ser, ningún partido es fácil y más en Europa. Somos conscientes de que tenemos un resultado complicado, pero jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente y sabemos que podemos remontar la eliminatoria", dijo este martes en rueda de prensa el centrocampista Manu Trigueros.

El optimismo de cara al partido es percibido también por el técnico Javi Calleja, que este martes aseguró que "el equipo está convencido de poder dar la vuelta" a la eliminatoria.

"El ambiente que se respira es un ambiente de remontada y mañana lo tenemos que demostrar en el campo", añadió Calleja.

La Real Sociedad, por su parte, visitará el campo del Salzburgo tras empatar 2-2 en la ida en Anoeta.

El equipo vasco llega a este partido de vuelta con la ligera desventaja que suponen los dos tantos en campo contrario del Salzburgo, que en caso de empate sin goles daría el pase al equipo austríaco.

La Real Sociedad viaja a Salzburgo tras una recarga de moral después de ganar 3-0 al Levante en Liga el domingo pasado.

"Son buenas sensaciones para un encuentro tan comprometido como tenemos en Salzburgo, donde vamos con la obligación de ganar para seguir en Europa", dijo tras el encuentro el técnico de la Real, Eusebio Sacristán.

El técnico realista tendrá que lidiar, no obstante, con las importantes bajas de los lesionados Xabi Prieto, Willian Jose y Héctor Moreno.