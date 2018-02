“Lo que más anhelo es que me llamen a la selección, por eso me estoy esforzando para tener números que hablen por sí solos. Para mí sería un privilegio grande representar a mi país a los 19 años, estoy seguro que si me dan la oportunidad voy a darlo todo para que las cosas me salgan bien”, expresó Benjamín Alegría el 12 de julio del 2017 en el viejo estadio nacional, mientras atravesaba un gran momento con los Dantos e intentaba aprovecharlo para llamar la atención de quienes hacen la convocatoria. Sin embargo, no apareció en la lista de la preselección y se resignó a esperar.

Menos de un año después, su nombre apareció en la lista de los 33 peloteros que presentó la Feniba de cara a la Serie Internacional contra la siempre temible selección de Cuba, un evento que tiene extasiados a los aficionados del deporte rey del país. La noticia fue para él un premio a su esfuerzo y dedicación, por lo que está enfocado en sacarle el máximo provecho. “Gracias a Dios esta vez me tomaron en cuenta, espero responder al ciento por ciento y retribuir así la confianza que han depositado en mí”, manifestó Alegría, que entre 2015 y 2016 jugó para el equipo categoría Rockie de los Rojos de Cincinnati en la Liga de Verano de República Dominicana.

Comprometido con ser mejor

Empeñado en demostrar que puede “hacer un gran trabajo como miembro de la selección nacional”, Alegría ha estado inmerso en una intensa preparación. “He trabajado fuertemente en mejorar mis condiciones físicas, en perfeccionar mi defensa y en aumentar la velocidad de mis piernas para ser un mejor robador de bases”, contó el pelotero, añadiendo que “también estoy enfocado en mejorar mi ofensiva y para ello he practicado mucho el hecho de batear lanzamientos rompientes, pues han sido para mí un dolor de cabeza”.

Sobre el potencial de Alegría, el mánager Julio Sánchez señaló que “Benjamín es un pelotero con talento, que va en constante crecimiento y cuyo nivel de juego ha estado en continua evolución, es por eso que lo hemos convocado a la Selección Nacional para esta serie contra Cuba, creemos que puede responder a nuestras expectativas”.