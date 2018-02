Cómo lanzarle a Cuba, el gran dilema

Los últimos días no han sido fáciles para el mánager Julio Sánchez, y menos para Cairo Murillo, el coach de picheo de la selección nacional. Tampoco lo han sido para Wilton López, Carlos Téller y Gustavo Martínez, los tres tiradores asignados para abrir en la serie contra la peligrosa selección cubana. Y no es para menos, pues enfrentar a Cuba no es tarea fácil y trazar una estrategia para hacerles frente desde el montículo representa un verdadero desafío. El dilema de cómo lanzarles a los cubanos ha sido una preocupación histórica para el picheo pinolero y esta vez no es la excepción.

“Siempre ha sido complicado tirarle a Cuba”, expresó Julio Sánchez, quien considera que “a los cubanos no hay que repetirles muchos los picheos y menos abrirles con recta al centro. Si el lanzador decide lanzar recta debe tirarla pegada al cuerpo o sinkeada hacia afuera. Una forma inteligente de enfrentarlos es sorteándolos con lanzamientos rompientes. De esto ya hemos conversado con nuestros lanzadores y receptores, y todos están de acuerdo con nuestra hipótesis. Para dominar a los cubanos hay que moverles la bola, lanzarles inteligentemente, pues son bateadores agresivos de muy buen tacto y gran poder”.

Atacar las esquinas

Por su parte, Murillo explicó que “a la hora de enfrentar a una selección de Cuba es importante mantener la bola en la parte baja de la zona de strike y atacar las esquinas, pues ellos son bateadores de primer lanzamiento y son expertos descifrando rectas. Otra clave para poder sobrevivir al poder ofensivo de los cubanos es la variedad de picheos, un lanzador que domine tres o cuatro lanzamientos bien puede meterlos en complicaciones, sobre todo si exhibe un buen control. Nosotros les hemos dicho a los lanzadores que utilicen envío rompiente desde los primeros episodios, que usen frecuentemente su slider y su sinker, que eso les ayudará a mantenerse en el montículo”. “La clave será evitar que los bateadores se ajusten y eso solo es posible cuando se varían los lanzamientos”, manifestó el ex-Grandes Ligas Wilton López, quien además explicó que “otra clave será el uso del slider y el sinker”. Asimismo, López, el abridor de hoy por Nicaragua, expresó que “ante los peloteros cubanos es muy importante atacar las esquinas, mantener la bola distante del centro y así restarles poder, que es una de sus principales virtudes”.