Emery considera "claves" los choques del PSG con el Marsella y el Real Madrid

El entrenador del París Saint Germain (PSG), Unai Emery, consideró hoy "claves" los dos enfrentamientos consecutivos que su equipo tiene con el Marsella, en Liga y en Copa, y luego contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, y dijo que no sabe si podrá contar con Neymar este domingo por una indisposición.

"Neymar está enfermo. Espero que mañana (sábado) se encuentre bien para poder entrenarse y jugar el domingo" frente al Marsella, explicó en rueda de prensa Emery, que aunque no aclaró cuál es el problema de la estrella brasileña, precisó que no es muscular.

"No soy médico. El doctor me ha comentado que (Neymar) estaba enfermo. Ha sido algo parecido a lo que tenía Lass Diarra ayer. No fue una lesión, sino una gastroenteritis y algo de fiebre", agregó.

A menos de dos semanas de recibir al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Emery juzgó que el doble choque previo con el Marsella, en Liga este domingo y en Copa el miércoles 28 de febrero, ambos en el Parque de los Príncipes, son una buena preparación para recibir a los merengues.

"Cuando juego en casa, siempre estoy tranquilo. Siempre prefiero jugar en casa", afirmó el técnico, quien recalcó que sus jugadores "sienten algo especial" cuando están en el Parque de los Príncipes.

"Estamos en un momento clave por muchas cosas. Vamos a jugar en el Parque (dos partido ante el Marsella y contra el Real Madrid) y pedimos a todos los hinchas que estén con el equipo en el estadio, para que a nuestros rivales se les haga difícil jugar", reiteró.

En caso de que finalmente Neymar pueda jugar ante el Marsella, el entrenador aventuró que el internacional brasileño no repetirá los errores del partido de la primera vuelta ante el Marsella, cuando fue expulsado por dos amarillas.

"Es inteligente y aprende de las experiencias individuales y colectivas para no cometer los mismos errores. Estará muy preparado para hacer gran partido", abundó el técnico vasco.