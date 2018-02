Moreno se disculpa y espera ser convocado

El jugador pinolero Jaime Moreno, del Atlético Malagueño de la Tercera División de España, ofreció disculpas a la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y se puso a la orden de la misma para que le permita ser convocado por el técnico de la selección, el costarricense Henry Duarte, casi un año después de haber reclamado mejores condiciones para la tropa nacional, lo que le costó ser vetado por aparentemente haberse propasado de tono al realizar sus demandas.

“Hace unos meses ocurrió algo que me hizo decir cosas de las cuales ahora me arrepiento, actué impulsivamente y sin pensar en las consecuencias. Primero que nada, debo disculparme con mis compañeros de selección, pues mis acciones fueron egoístas y no pensé en ellos, luego debo ofrecer disculpas a mi técnico, ya que con mi decisión le cambié sus planes a última hora y eso no fue responsable de mi parte”, se lee en un mensaje que el propio jugador publicó en sus redes sociales.

El 16 de marzo del 2017, Moreno, quien llegó a Nicaragua procedente de España un par de horas antes de que la selección partiera a San Pedro Sula para disputar un amistoso ante su similar de Honduras, se rehúso a viajar en bus a ese país y demandó al secretario general de Fenifut, Ildefonso Agurcia, mejores condiciones para él y sus compañeros. En medio del ambiente hostil, Jaime regresó a España ese mismo día y desde entonces quedó descartado de la selección.

Horas después de que se conociera que el atacante retornó a España, el seleccionador Duarte informó que este había ofendido a un directivo y al país completo, aduciendo que escuchó la llamada telefónica que Moreno le hizo a Agurcia, manifestándole que “este es un país de m…..”. “Él (Jaime) pudo haber realizado las quejas que creía, pero en el marco del respeto, en cambio no fue así. Yo no puedo tener en una selección a un jugador que habla mal del país”, declaró entonces el timonel de la Azul y Blanco.

Una condición

En los días sucesivos, Moreno expresó su descontento a través de su cuenta en la red social Twitter, pero hasta ahora no ha dicho públicamente si efectivamente utilizó el lenguaje que el técnico Duarte refirió. Pedir disculpas fue la condición que la propia Fenifut le solicitó a Jaime Moreno para poder ser convocado nuevamente a la selección y lo más probable es que tenga su oportunidad en la Liga de Naciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), prevista para que inicie en septiembre próximo.

“Además, en aquellos tuits hablé sobre federativos que realmente no conozco, así como no conozco a fondo la situación económica de la selección de futbol de Nicaragua. Quiero dejarles saber que estoy a la completa disposición de la federación y el cuerpo técnico, para ayudar a conseguir mejores resultados en los próximos enfrentamientos de los nicas. Una vez más me excuso por todo lo sucedido y solo espero poder vestir nuevamente la camiseta que tanto quiero, esa azul y blanco de mis amores”, remarcó Moreno en su publicación.

Las disculpas del delantero han generado una cantidad de reacciones positivas en las redes sociales entre los fanáticos del futbol, pero son más las de quienes lamentan que Moreno haya tenido que llegar a estas instancias para ser tomado en cuenta por el técnico Duarte, al considerar que la posición del jugador fue correcta y en beneficio de los seleccionados, mismos que en varias ocasiones han manifestado de diferentes formas su descontento por la falta de condiciones de trabajo.

El capitán de la selección de futbol de Nicaragua, Juan Barrera, aplaudió la decisión de Moreno a través de un mensaje en sus redes sociales, manifestando: “Regresa ‘El Colo’ Jaime Moreno, grande caballito”, dando por hecho que será convocado a la tropa nacional.