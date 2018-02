Rafael Nadal: "A estas alturas de mi carrera lo que busco es ser feliz"

El español Rafael Nadal, segundo del ránking de la ATP, aseguró hoy que a los 31 años su principal interés es ser feliz sin pensar en el recuperar el número uno ni en ninguna otra cosa.

"A estas alturas de mi carrera lo que busco es ser feliz y juego las semanas que me hacen feliz y estar contento; llegar al uno o al cinco dependerá de cuánto juegue y del nivel", dijo.

En una conferencia de prensa previa al comienzo del Abierto de Acapulco, torneo 500 de la ATP en el que partirá como primer favorito, Nadal reconoció disfrutar más cuando está sano, y confesó sentirse afortunado por mantenerse como protagonista en el circuito luego de muchos años.

"Soy feliz de los 31 años y medio estar por aquí aún con la sensación de ser competitivo para luchar por lo que me motiva", agregó.

Después de retirarse en los cuartos de final del Abierto de Australia con una lesión ante el croata Marin Cilic, el español tomó un mes para recuperarse y ahora está listo para buscar el título en Acapulco, donde ganó en 2005 y 2013.

"En el 2005 en Acapulco conquisté mi primer 500, mi primer gran torneo, y el triunfo del 2013 tuvo valor especial porque venía de meses sin competir al nivel, la rodilla seguía molestando y ganar fue un punto de partida importante.

Es uno de los torneos que llevo en el corazón", confesó. Vestido con una camiseta blanca, bermuda negra y tenis azul, blanco y naranja, Nadal se mostró sobrio ante los periodistas, negó sentirse favorito al título a pesar de ser el jugador de mejor ránking y resumió que su única tarea es darlo todo. "Ni me siento favorito ni tengo presión interior.

Vine a dar el máximo y cuando uno hace eso, no está obligado a nada. Llegué el viernes, me he entrenado todos los días, mañana y tarde, hago trabajo de gimnasio y me he esforzado para que las cosas salgan bien", señaló.

Nadal anunció su participación en los máster 1.000 de Indian Wells y Miami, sin embargo se negó a hablar de si jugará la Copa Davis con España ni de sus planes más adelante porque por ahora está concentrado en el corto plazo.

"De momento estoy contento de estar en Acapulco. No puedo planificar cosas a meses", insistió.

En la primera ronda de Acapulco, Nadal debutará contra su compatriota Feliciano López, con ránking 37 de la ATP y si gana, irá en segunda fase contra el mejor entre el australiano Thanasi Kokkinakis y un jugador llegado del torneo de calificación.

De llegar a cuartos de final, el español tendría como posible contrario en esa fase al estadounidense Sam Querrey, campeón defensor, que si llega a los ocho mejores, reeditará con Nadal la final del año pasado. "Lo de ahora es vivir el presente. Mi ilusión es el entreno de esta tarde y estar preparado para el próximo partido", concluyó.