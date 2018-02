Chocolatito quiere trilogía ante Rungvisai

El excampeón mundial Román “Chocolatito” González aseguró que vio ganar “de calle” al mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada en su pelea ante el tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

El púgil nicaragüense indicó que, al escuchar la decisión favorable al asiático, entristeció porque este tipo de situaciones sigan sucediendo en el mundo del boxeo.

En entrevista con el reportero local Levi Luna, de TN8 en Nicaragua, Román dijo que le gustó mucho la estrategia de Estrada, e incluso, le mandó felicitaciones a él y a su equipo.

“Ganó el ‘Gallo’ Estrada, de calle. Ganó el ‘Gallo’. Una pelea dura. Una pelea que no hay duda, ganó el ‘Gallo’”, dijo el pinolero. “Gallo punteó muy bien, se meneó muy bien, pasó muy bien los golpes, hizo su pelea muy bien, sabía que si se quedaba con Rungvisai iba a ser un nocaut”.

“Rungvisai es un tipo muy fuerte que aguanta, pero la pelea que hizo ‘Gallo’ Estrada de puntaje fue excelente, sus movimientos de piernas, cómo pasó golpes. No lo movió en ningún momento, pero excelente pelea. Felicitaciones a México, al Gallo y a todo su equipo de trabajo, excelente pelea. Rungvisai en esta pelea no combinó bien sus manos, no le vi la fortaleza, falló muchos golpes y cuando falla muchos golpes se cansa, excelente pelea que hizo el Gallo”, reiteró el tetracampeón.

Desea enfrentarlos

Cuando escuchó que el fallo favoreció al tailandés, Román respondió: “No me parece justo. Esto está pasando igual, la misma pelea que yo peleé. Es una tristeza en el mundo del boxeo. GalloEstrada hizo un buen trabajo. Para ser sincero, cuando me preguntaron por la pelea, dije que ninguno de los dos, pero no estamos ciegos, (Estrada) ganó claro, dos puntos, tres puntos. No entiendo, pero así es el boxeo”.

“Chocolatito” dijo que lo mismo le ha pasado a él, a Manny Pacquiao y ahora a Estrada.

El nicaragüense dejó ver que está interesado en volver a enfrentar a Estrada en este mismo año y también a Rungvisai, quien le derrotó dos veces en 2017.

“(Gallo) hizo un buen trabajo, ganó la pelea, él y todo su equipo hicieron un buen trabajo. No hay nada de qué preocuparse. Por supuesto que me gustaría enfrentarlo. Para mí, sinceramente, ganó la pelea”, estableció el nicaragüense.

Finalmente, sobre Rungvisai, Román señaló que le gustaría enfrentarle por tercera vez. “Quiero pelear con Rungvisai, dije que después de la pelea que haga para regresar, espero que Rungvisai me dé una nueva oportunidad. A Rungvisai no le vi nada y ganó la pelea. La primera pelea fue dura, la segunda me noqueó excelente, me le quedé y ese fue el error, pero, ni modo. Sinceramente, Rungvisai tiene una buena condición como ‘Gallo’ Estrada, pero con respeto, ganó ‘Gallo’ Estrada”, sentenció.