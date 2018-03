Dennis: “Estoy dispuesto a contribuir con la selección”

La selección de beisbol de Nicaragua ha permanecido en constante actividad en los últimos meses y Dennis Martínez ha estado a la expectativa de cada una de sus presentaciones. El exlanzador de Grandes Ligas, a quien se le hace una misión imposible desligarse del beisbol, pues lo considera su vida misma, no quiere seguir siendo más un espectador de las actuaciones de la tropa nacional y se ha puesto a disposición para aportar su “granito de arena” en la preparación y desarrollo de una selección que tiene como próximo reto los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018.

“Yo estoy dispuesto a contribuir con la selección, siempre lo he estado. Tengo tiempo disponible y gozo de las facultades para poder ayudar. El asunto es que no puedo ir a entrometerme en una zona donde quizás no soy bienvenido”, manifestó Dennis, que en años anteriores ha tenido bajo su mando a la selección nacional.

Consultado sobre su disposición para contribuir con la selección en materia de picheo, una de las áreas más débiles de la tropa que permanece al mando de Julio Sánchez, Martínez manifestó: “A mí me encantaría hacerlo, claro que quisiera poner mi granito de arena, pero eso es una decisión de la gente que está a cargo del proyecto de la selección nacional. Son ellos los que pueden considerarme como una opción y decidir hacerme la propuesta. Yo con todo gusto estaría dispuesto, porque sé que esto sería contribuir con mi país. Estoy a la disposición para compartir lo poco que sé con el objetivo de que seamos mejores, que alcancemos juntos un nivel superior de juego y que tengamos la posibilidad de lograr mayores resultados”.

El tema del relevo generacional

“Definitivamente creo que la selección necesita pasar por un proceso de relevo generacional, eso pasa en todas las áreas de la vida. Yo llegué a un momento en mi carrera en el que sentía que no podía seguir sacando outs tan fácil como lo hacía cuando estaba más joven, entonces decidí retirarme. Sentí que ya no podía hacer más y que era necesario darles espacio a los jóvenes. Por eso, aunque sea difícil para los peloteros veteranos, los directivos y los técnicos necesitan darles más proyección a los jugadores que vienen creciendo”, expresó Dennis, el latino más ganador de todos los tiempos en Grandes Ligas con 245 triunfos.

“Creo que ya tenemos que olvidarnos de muchos jugadores veteranos y darles más chance a esos jóvenes que se están destacando. Es en esta parte del proceso donde juegan un papel importante los directivos y los entrenadores, ellos deben visualizar esos nuevos talentos, darles la preparación necesaria y mantenerlos en ritmo de cara a ser los nuevos integrantes de la selección”, puntualizó el otrora lanzador de los Orioles de Baltimore, los Expos de Montreal, los Indios de Cleveland, los Marineros de Seattle y los Bravos de Atlanta.

Especial atención al Pomares

Tras haber seguido la serie amistosa contra Taiwán, los Juegos Centroamericanos Managua 2017 y la Serie Internacional contra Cuba, Dennis quedó claro de que se cuenta con buen potencial joven en el beisbol casero. “Se ve algunos peloteros con destacado desenvolvimiento en el terreno de juego y con buenas proyecciones. De tal forma que tenemos un futuro prometedor dado el talento de los peloteros jóvenes, que según tengo entendido muchos han salido del Germán Pomares.

Es por eso que yo creo que se le debe prestar especial atención a este campeonato, porque de ahí saldrán los chavalos que van a estar en la selección nacional y los que podrían firmar con equipos profesionales”, manifestó Martínez, quien el 14 de septiembre se convirtió en el primer nicaragüense en debutar en Grandes Ligas.​

Sobre la Perfect Game League

Dennis Martínez participó la tarde de ayer en la inauguración de la tercera edición de la Perfect Game League (Liga del Juego Perfecto) un campeonato de beisbol intercolegial que ideó para contribuir al desarrollo de la juventud nicaragüense. Tras el acto, que se llevó a cabo en el campo de beisbol de la Universidad Americana (UAM), Dennis manifestó: “La idea de este proyecto es hacerles ver a los jóvenes, que nosotros confiamos en ellos. Queremos que se enfoquen en sus estudios y que tengan también la posibilidad de practicar un deporte como el beisbol. Estamos estableciendo alianzas con El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica con la idea de más adelante organizar un torneo centroamericano de beisbol colegial”.