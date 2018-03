El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, dijo este jueves que Lionel Messi vive "un momento único", que permite al país soñar con ganar el Mundial de Rusia.

Manifestó que quiere aprovechar los partidos amistosos a finales de marzo con Italia y España para "buscar conexiones" que le permitan "aprovechar el gran momento de Leo".

"Messi es nuestro referente principal porque es el mejor jugador del mundo", añadió el seleccionador durante una conferencia de prensa en la que anunció la lista de jugadores que militan en clubes extranjeros que ha convocado para esos dos compromisos amistosos.

Sampaoli, quien aseguró tener "en mente el ochenta por ciento de la lista para el Mundial", citó entre los convocados al delantero del Juventus italiano Gonzalo Higuaín.

Explicó que el regreso del 'Pipita' se debe a que lo vio "maduro, seguro y totalmente convencido de que puede hacer un gran Mundial". Al ser consultado por ausencias, como las de Paulo Dybala y Mauro Icardi, Sampaoli admitió que no están pasando por su mejor momento pero matizó que los conoce "muy bien" y que prefiere evaluar en marzo a otros jugadores.

En video: Conocé los estadios del Mundial Rusia 2018

"Son jugadores que nosotros tenemos bien evaluados, no están pasando un momento ideal en su club. Los conocemos muy bien y queremos evaluar a otros para compararlos. Eso no significa que no puedan estar en la lista definitiva", manifestó.

El seleccionador argentino no descartó que Higuaín, Sergio Agüero, Icardi, Dybala y Messi sean titulares en el Mundial.

"Si los puedo complementar, para mí sería mucho más satisfactorio de cara a ganar un partido. Hay que ver cómo potenciar a esos jugadores. Puede ser una idea muy ilusionante que esos jugadores compartan el once de Argentina", dijo.

El partido amistoso contra la selección de Italia se jugará el 23 de marzo en el Etihad Stadium, del Manchester City.

Cuatro días después se medirá con la de España en el Wanda Metropolitano, del Atlético de Madrid.

"Estos dos partidos son de semifinales de un Mundial, pero no vamos a jugar por los puntos. Vamos a jugar para encontrar la lista definitiva y encontrar la posibilidad de algún avance colectivo", señaló. Admitió que hubiera preferido no enfrentar a estos rivales, ni a la selección de Israel el 9 de junio en Tel Aviv, una semana antes del debut en el Mundial frente a Islandia.

"Di mi punto de vista respecto al partido con Israel. Hubiese preferido que se jugara en Barcelona por la preparación", expresó tras citar una charla que tuvo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

"El presidente de la AFA me dijo que era algo que se tenía que hacer. Y también hubiese preferido no jugar con Italia y España en la previa del Mundial. Igualmente, nada puede distraerme de mi trabajo, que es elegir a los mejores jugadores", manifestó.

Sampaoli elogió el trabajo que su colega Julen Lopetegui viene cumpliendo con España, el segundo rival en la gira europea de la Albiceleste.

"España, con el proceso que tiene este entrenador, ya está bastante afianzada, conoce muy bien a los jugadores y va a ser un rival muy complejo para nosotros porque viene con un andamiaje muy ventaja para nosotros", añadió.

Al ser consultado por sus candidatos para ganar el Mundial de Rusia, Sampaoli incluyó a Uruguay en una lista compuesta por Argentina, España y Brasil.

"Uruguay es un ejemplo a seguir porque ha establecido que la selección uruguaya tenga la importancia de la bandera que representan. Le dan prioridad a la selección. Ese camino de darle preponderancia a la selección es el que tenemos que hacer nosotros", afirmó.

Celebró la decisión de Javier Mascherano de cambiar el Barcelona por el Hebei Fortune porque considera que en China tendrá "continuidad" y la posibilidad de jugar en el centro del campo.

"Nos parece un jugador muy importante para el proceso, Javier es muy valioso para este grupo", concluyó. La nómina de convocados será completada en los próximos días con los jugadores que destacan en la Superliga Argentina.