Ronald Tiffer estará al frente del equipo Indios del Bóer por tercera temporada consecutiva en el Campeonato Germán Pomares Ordóñez, que despega esta tarde. En las campañas anteriores no logró levantar el ansiado título y este año espera conseguirlo. Ayer, en el marco de la entrega de uniformes al equipo capitalino, el timonel admitió que entiende en grado de dificultad que representa pelear por el campeonato, pero aseguró que “cuando uno viene a este equipo y tenés una directiva seria como la del Bóer, debés saber qué terreno estás pisando, estamos claros que ellos son exigentes y eso es lo que uno tiene que hacer, exigirse, para ver los resultados”, dijo.

Tiffer añadió que “si no hay resultados no te pueden estar cargando siempre”, consciente de que está latente la posibilidad de que sea cambiado dependiendo de cómo sean los resultados del equipo. El mánager destacó la incorporación al Bóer del jugador Wuilliam Vásquez, al que considera elemento clave para la consecución de triunfos. “Wuilliam no solo viene a fortalecer la línea de ataque, también creo que con él vamos a tener a un líder, que va a tener en armonía al equipo, que es lo que necesitamos”, declaró.

“Además, espero que la facilidad que tiene para desenvolverse en diferentes posiciones me ayude a desarrollar esa parte de la defensa. Desde que me dieron la primera oportunidad de ser mánager y quedamos en segundo lugar fue un fracaso para mí, el segundo año igual y, por supuesto, no ganar el campeonato en esta edición sería también un fracaso para mí”, afirmó Tiffer, quien desde hoy intentará comenzar a sumar triunfos, cuando enfrente a Las Fieras del San Fernando (6:30 p.m.).

Dedicado a Nemesio

Durante la entrega de la indumentaria deportiva, el presidente del equipo, Bayardo Arce, y el vicepresidente, Ajax Delgado, extendieron su confianza al cuerpo técnico y a jugadores de cara al arranque del Pomares, y anunciaron que el Bóer dedicará el campeonato a Nemesio Porras, exjugador de la Tribu y actual regente de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba). El otrora primera base y cuarto bate de los Indios realizará el lanzamiento de la primera bola, previo al inicio del juego, mientras que Carlos Mejía Godoy estará en el plato como bateador.

Posteriormente, Carlos Mejía Godoy entonará la canción “Que viva el Bóer”, la cual es de su autoría, según informó Delgado. Por su parte, Arce destacó el reconocimiento que harán a Porras, al que considera una gloria del equipo. “Nemesio Porras participó por 20 años con el Bóer, además es una gloria del equipo y del beisbol nacional, igualmente ha sido reconocido desde hace algunos años como el mejor dirigente deportivo que actualmente tiene el país, por su gran gestión, de tal manera que mañana (hoy) vamos a honrarnos con la presencia de Nemesio”, afirmó.

Arce también anunció a Wuilliam Vásquez como capitán de la Tribu capitalina, en la que será su primera temporada en este evento. Al respecto, Vásquez opinó: “Me tomó por sorpresa la noticia de que voy a ser el capitán, porque es mi primera vez en el campeonato, fue decisión de la directiva y no voy a defraudar, voy a tratar de hacer lo mejor para que el equipo sea campeón y creo que vamos a lograrlo. Tenemos tremendo equipo y talento joven que ha jugado en la Liga Profesional y puedo decir que tenemos buena base para competir y pelear por ese título”.