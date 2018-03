Higuaín retorna a la selección argentina

El delantero Gonzalo Higuaín, el defensor Ramiro Funes Mori y el portero Willy Cabalero regresan a la selección de Argentina para los partidos amistosos de marzo contra las de Italia y España, anunció este jueves el entrenador Jorge Sampaoli, que dejó por fuera a Paulo Dybala y Mauro Icardi.

El seleccionador citó ayer a jugadores que militan en clubes extranjeros y su lista para la gira de preparación al Mundial de Rusia la completará en los próximos días.

Sampaoli manifestó que, salvo lesiones graves, tiene “en mente el ochenta por ciento de la lista para el Mundial”. Agregó que “lo más complejo va a ser definir sobre el veinte por ciento restante”.

El partido contra la selección de Italia se jugará el 23 de marzo en el Etihad Stadium, del Manchester City. Cuatro días después se medirá con España en el Wanda Metropolitano, del Atlético de Madrid.

Dybala, que sufrió hace poco una lesión muscular, no fue citado. Tampoco aparece Icardi, goleador y capitán del Inter, que no logró marcar en los últimos partidos que jugó con la Albiceleste.

Al ser consultado por estas ausencias, Sampaoli admitió que no están pasando por su mejor momento pero matizó que los conoce “muy bien” y que prefiere evaluar en marzo a otros jugadores.

“Son jugadores que nosotros tenemos bien evaluados, no están pasando un momento ideal en su club. Los conocemos muy bien y queremos evaluar a otros para compararlos. Eso no significa que no puedan estar en la lista definitiva”.

En la nómina se destaca también el regreso de los defensas Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo, que estuvieron inactivos varios meses por lesión, así como el del guardameta suplente del Manchester City Wilfredo Caballero.