¿Quién contra León?

Apostar contra el equipo de León en la X edición del Campeonato Germán Pomares Ordóñez debe ser como desafiar a la lógica. No es que los Leones sean dados desde ya como los monarcas de 2018, sino que la forma en la que han sido estructurados es una obvia razón para que sean considerados los favoritos a ocupar la cima del beisbol nacional, privilegio que por ahora sigue en mano del Frente Sur Rivas. Los leoneses, finalistas en la temporada anterior, tienen esa mezcla de picheo efectivo y bateo compacto que suele ser tan efectiva para atrapar títulos, todo ello con el agregado de una defensa que resuelve en gran manera. Créanlo, no es sensato apostar contra estos felinos modelo 2018.

Esa rotación tan envidiable integrada por el ex Grandes Ligas Wilton López, y los miembros de la selección nacional Fidencio Flores y Junior Téllez, representa un verdadero desafío para el resto de equipos. La experiencia de López, la efectividad de Fidencio y la capacidad de forjar victorias de Téllez convierten a este trío de abridores en una ecuación difícil de resolver para cualquier ofensiva del campeonato. Pero eso no es todo, pues tras estos tres pistoleros el mánager Ariel “Panal” Delgado cuenta con otros brazos de gran nivel como Joaquín Acuña, Wilber Bucardo y Álvaro Membreño. ¡Qué lujo el de León!

A la ofensiva, los felinos también pueden jactarse de ser competitivos. El notable crecimiento mostrado por Norlando Valle, el reconocido talento de Enmanuel Meza, la incidencia de Arnol Rizo y Marvin Martínez, más los aportes que pueda hacer el experimentado Sandor Guido, hacen creer que este bateo felino será difícil de someter. De tal forma que siendo dueños de un picheo mete miedo y una ofensiva solvente, los Leones deben por lo menos repetir en la gran final.

¿Podrá repetir Rivas?

La temporada anterior el Frente Sur Rivas dejó claro de lo que es capaz. Superando a León en una final dramática que se fue hasta el séptimo desafío, los sureños demostraron cuánto pueden agigantarse ante la adversidad y pretenden repetir la hazaña. Son los actuales campeones y no está en sus planes dejar de serlo, para lo cual confían en el dinamismo, la madurez y talento de peloteros como Juan Bermúdez, Marlon Altamirano, Pedro Torres, Donald Guzmán, Becker Morales, Víctor Duarte, Yeltsin Solís, Bryan Ruiz y el siempre incidente Luis Montealto. ¿Será capaz Rivas de repetir el título? El mánager Eloy Morales está seguro de que sus muchachos se fajarán de tal forma que podrán superar a otros equipos que en nombres, datos estadísticos y experiencia son superiores a ellos, pero que difícilmente los superan en bravura y entrega. ¡Ojo con estos jóvenes rivenses!

Verdaderas amenazas

El campeón Rivas y el subcampeón León no pueden confiarse y deberán cuidarse de esos equipos que son verdaderas amenazas a sus pretensiones de estar nuevamente en la final. En la lista de también candidatos al título están los Indios del Bóer, que pese a sus dificultades para poder formar una rotación segura, han logrado estructurar una ofensiva que atemoriza. La incorporación del temible Wuilliam Vásquez, fortaleza en gran medida a una alineación que ya exigía respeto con la presencia del brillante Javier Robles, del remolcador Juan Carlos Urbina, del siempre peligroso Edgar Montiel y de los destacados Wiston Dávila, Jordan Pavón y Jass Vargas.

Otro equipo que amenaza con volver a la cima son los Dantos, los campeones de 2016. Armados con una de las ofensivas más intimidantes del campeonato y con un picheo que tiene cara de cumplidor, el conjunto capitalino intentará recuperar el título a cualquier costo. Claro, no les será fácil, pues en escena aparecen otros grandes aspirantes a destronar a Rivas, entre ellos Matagalpa, que apuesta por la combinación experiencia y juventud, la Costa Caribe, que buscará demostrar su capacidad de ganar pese a la pérdida de dos de sus principales figuras (Junior Téllez y Darrel Campbell) y los Toros de Chontales, que se apoyarán en la furia ofensiva de Iván Hernández y en la experiencia del mánager Omar Cisneros.

Zelaya Central y su posible ascenso

En esta edición el equipo de Zelaya Central podría mostrar un avance significativo. La incorporación del gran artillero Darrel Campbell, tres veces campeón de bateo, y de los experimentados lanzadores Óscar Chow y Henry Córdoba, le da una nueva cara a un equipo que aspira a clasificar a la segunda etapa. No es que vayan a obtener resultados contundentes, pero deben mostrar una mejoría importante.

Hay que estar a la expectativa de lo que puedan hacer los Cafetaleros de Carazo, un equipo con una atractiva combinación entre experiencia y juventud; las Fieras del San Fernando, un conjunto con muchas caras nuevas; Chinandega, un combinado que se ha propuesto alcanzar planos mayores; Granada, que tendrá entre sus filas al ex Grandes Ligas Everth Cabrera; Estelí, Boaco y Jinotega que buscan sorprender; Nueva Segovia, Madriz y Río San Juan, novenas que aspiran a mejorar sus resultados.

Hora Lugar Duelo

6:00 p.m. Estadio Yamil Ríos Ugarte Dantos vs. Rivas

6:00 p.m. Estadio Efraín Tijerino León vs. Chinandega

6:00 p.m. Estadio Roque Tadeo Zavala Boaco vs. Granada

6:00 p.m. Estadio Karen Tucker Zelaya Central vs. Costa Caribe

6:00 p.m. Estadio Hugo Chávez Frías Nueva Segovia vs. Madriz

6:30 p.m. Estadio Dennis Martínez Masaya vs. Bóer

6:00 p.m. Estadio Carlos Guerra Río San Juan vs. Chontales

6:00 p.m. Estadio Chale Solís Jinotega vs. Matagalpa

6:00 p.m. Estadio Rufo Marín Carazo vs. Estelí