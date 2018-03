“Chocolatito” completará hoy 71 rounds de sparrings

Román “Chocolatito” González y su equipo de trabajo encabezado por Gustavo Herrera, Alfredo Corrales y Luis González, viajarán a Costa Rica posiblemente el 10 de marzo, fecha en la que iniciará oficialmente el campamento de entrenamiento de cara a su regreso al ring el próximo 5 de mayo en el T-Mobile Arenas en Las Vegas, donde Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golov-kin encabezará la función.

Pero Román lleva más de un mes entrenando en el gimnasio Róger Deshón, donde de forma gradual se ha ido poniendo en forma física. El “Chocolatito” se ha mantenido entre 130 y 132 libras. Su objetivo es viajar a Costa Rica en 128; 13 libras por encima de las 115, categoría en la que busca realzar su carrera.

Hoy realizará 8 rounds de guanteo, para completar 71. En la lista de peleadores con los que ha hecho sparrings figuran su primo y retador de título mundial Cristofer González, también los muchachos Marvin Solano, Lester Lara, Camilo Mendoza, y el prospecto Winston Guerrero. Al tetracampeón no le interesa quien será su rival, lo único que desea es que pronto se defina quien es. Por ahora el candidato más fuerte es el chileno Miguel González, campeón latino y ranqueado número 2 en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), categoría 115 libras.

“Estoy en grandes condiciones físicas. Junto a mi entrenador Gustavo Herrera, el preparador físico Alfredo Corrales y mi padre, estamos haciendo un buen trabajo, el plan me ha gustado, todo está saliendo bien. He estado bajando de peso paulatinamente, ahorita ando en 132 libras, mi idea es viajar a Costa Rica, donde realizaré campamento en 128”, dijo Román este jueves, tras su jornada de entrenamiento.

“Me he sentido bien con los sparrings. Espero hacer un buen trabajo el 5 de mayo, si Dios me permite pelear en esa velada. El tema de los rivales no lo decido yo, eso es decisión de mis manejadores en Japón y de HBO. Estoy dispuesto a pelear con quien sea”, señaló el tetracampeón del mundo.

Si el chileno González no es aceptado por los promotores para el 5 de mayo, otro candidato fuerte a pelear con el “Chocolatito” es el excampeón mundial Hernán “Tyson” Márquez. ¿Por qué? Inicialmente es mexicano, tiene un buen pasado en cuanto a rivales de nombres enfrentados, es un peleador más reconocido que el chileno y además está ubicado en el puesto número 7 del ranking de la AMB.