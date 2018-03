Winston “El Zurdo” Campos (30-4-5, 18 nocauts) tardó más en caminar desde el camerino hasta el ring, que en bajar del mismo, derrotado por Josh Taylor (12-0, 11 nocauts), al que enfrentó ayer en Escocia. El nica perdió por nocaut en el tercer asalto, pero al margen del resultado lo triste fue la poca valentía que mostró, su rostro era de miedo, y sus piernas flaquearon constantemente.

El pinolero cayó en el tercer round sin recibir un golpe, y cuando le realizaron el erróneo conteo de protección, pues no era una caída legal, ni siquiera levantó los puños. No quiso seguir peleando.

Se cumplió el pronóstico, Taylor triunfó, retuvo su título Plata 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero simplificó el resultado gracias a que Campos le facilitó el triunfo. El nica no metió las manos, fue temeroso desde el primer asalto, en el que intentó mantener a distancia al británico con los jabs de derecha.

Se dio cuenta Josh, que el nica no estaba en plan de hacer una pelea memorable y en el segundo asalto salió en busca de su presa. Dos volados de izquierdas se estrellaron detrás de la cabeza del nica que cayó a la lona desorientado. Desde allí ya Winston transmitió que no quería continuar en el combate, se levantó sin ánimos, soportó otra vez el vendaval de Taylor, y se fue al piso víctima de una larga combinación de golpes, finalizada con una izquierda del británico al rostro. La campana terminó salvando al nica.

En el tercero llegó la crónica de una derrota anunciada. Sin sufrir un golpe, Winston se fue a la lona. No es que se haya tirado, accidentalmente trastabillo en medio del ataque del británico, no obstante, no sufrió ningún golpe de poder. El tercer hombre del ring validó la caída, Campos protestó la injusticia pero al momento del conteo de protección, decidió no continuar. El réferi se dio cuenta de eso y dijo: ¡No más, el muchacho no quiere seguir, la detengo!