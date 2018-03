Léster “El Caballo” Lara (14-8-2, 6 nocauts) está tan lejos y tan cerca de salir del anonimato. Es consciente de que un triunfo contra Robin Zamora (10-4, 5 nocauts) el próximo 10 de marzo en el gimnasio Nicarao, donde estará en juego el título Fedelatin 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en cartel de Pinolero Boxing, le garantizaría un puesto en el ranking de la AMB, sin embargo, una derrota lo hundiría en el fango de los boxeadores desconocidos que intentaron resurgir sin poder lograrlo.

El esfuerzo de “El Caballo” Lara es titánico. Casi todos los días, el chontaleño viaja desde Camoapa a Managua, donde le espera en el gimnasio Roger Deshón su entrenador Julio “Yambito” Gamboa. Ese sacrificio solo tiene un significado: derrotar a Zamora y ser el orgullo de su pueblo.

Aquí en Managua, Léster ha recibido el apoyo de los muchachos del gimnasio. Boxeadores como el tetracampeón mundial Román “Chocolatito” González, el retador de título mundial Cristofer González, Marvin Solano, Carlos Osorio, entre otros, han contribuido en la preparación del chontaleño en unas intensas sesiones de guanteo que finalizaron este jueves.

“He guanteado con peleadores buenos como Román “Chocolatito” González, Cristofer González, Carlos Osorio. Me siento fuerte, con mucho oxígeno, voy súper preparado para la pelea con Zamora. Será una gran batalla, pero tengo más poder en mis manos, confío en que voy a ganarle el 10 de marzo. Buscaré el nocaut contra Robin Zamora porque tengo en contra todo, incluso hasta los jueces”, dijo Lara, insinuando que una decisión cerrada podría favorecer a su rival.

En la otra acera, Zamora tiene casi un mes de estar entrenando en Panamá bajo la dirección del entrenador canalero Rigoberto Garibaldi. Eso lo sabe Lara, quien en un intento de no darle demasiada importancia, prefiere no comentar mucho sobre ese tema.

“Zamora anda crecido”

“Sé que ha entrenado Robin en Panamá, pero sinceramente eso no me interesa. Soy un peleador aguerrido que va al frente, he peleado con tipos fuertes como Ramiro Blanco, Alexander Mejía. Zamora anda crecido porque le ganó al “Danto” Pérez, pero tiene que ser consciente que Pérez se le quedó quieto, le facilitó el triunfo”, agregó Lara