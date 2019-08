Bóer impacta

El Bóer sólo necesitó de dos elementos claves para doblegar a las Fieras del San Fernando: una sólida presentación del lanzador Rafael García y un poderoso swing de Vincent Palmer, quien continúa castigando a los lanzadores contrarios.



Esta vez no fue necesario un desborde ofensivo de los capitalinos. Todo se redujo en la actuación de estos elementos, que al final fueron las grandes figuras en el triunfo 2x1 de la tropa de Gourriel, que dejó en dos su número mágico para clasificar a la Serie Final del Campeonato.



“Durante hace más de una semana, ese muchacho Palmer se ha convertido en nuestro gran héroe, y nos llena de mucha satisfacción que así esté luciendo en esta recta final del certamen”, dijo el manager del Bóer.



Palmer bateó de 3-1, siendo el imparable un cuadrangular que le dio la victoria al Bóer 2x1, luego de un empate a uno que se mantuvo desde el tercer episodio.



Las fieras tomaron la ventaja en sólo la baja del primer inning, luego que Norman Cardoze se embasara por hit, dos roletazos lo mandaron hasta la antesala, para anotar por wild pitch.



Pero el Bóer, ayudado por un error de Darío Delgado en la inicial, empató en la alta del tercero por doble remolcador de Jimmy González ante el abridor y perdedor Carlos Morla (5-2).



Así se mantuvo el encuentro hasta que Palmer apareció en la apertura del séptimo. Era su tercer turno. Antes había fallado en elevado al central y recibió boleto.



Pero en el tercer viaje, cazó un pitcheo rompiente sobre la esquina de afuera, callando a la multitud. Fue el quinto cuadrangular de Palmer en la temporada, y se confirma su gran momento y utilidad ante momentos cumbres en el juego.



“Le hice el pitcheo perfecto. Se trató de un slider, y él lo cazó de gran manera para batearme de jonrón. Un mejor lanzamiento que ese no había para soltarle”, dijo Morla tras el encuentro.



La derrota generó presión total en Masaya, especialmente tras conocer el triunfo 4x3 de Chinandega sobre León.



“Lo triste de todo esto es que un juegazo lanzado por Morla fue echado al cesto de la basura porque no bateamos”, dijo Omar Cisneros.



Morla lanzó ocho entradas de cuatro hits y seis ponches, mientras que García (5-2), el ganador, trabajó seis sólidos episodios de sólo una carrera.



Hoy no habrá juego, y el torneo se reanuda mañana en Managua, donde el Bóer recibe a Chinandega, y en el que se espera confirmar la clasificación, razón por la que habrá entrada gratis para los aficionados tanto en palco como en gradas y sereno… San Fernando jugará en León.





Tabla de Posiciones



EQUIPOS JG JP JD

Bóer 30 12 --

Sn Fndo. 22 19 7.5

Chinand. 19 23 11.0

León 12 29 17.5