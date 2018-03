Rigoberto Garibaldi: “Hemos cambiado bastante a Robin”

El boxeador pinolero Robin Zamora llegará hoy a Nicaragua procedente de Panamá, junto a su entrenador, el canalero Rigoberto Garibaldi, encargado de adiestrarlo durante un mes en aquel país, de cara al combate que sostendrá contra el chontaleño Lester “El Caballo” Lara por el título Fedelatin 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), este sábado 10 de marzo en el gimnasio Nicarao.

Un mes parece poco para creer que un peleador mostrará una metamorfosis, sin embargo, al menos debe enseñar algunos chispazos del trabajo realizado hasta este momento. Esa es la obligación de Zamora y esa es la promesa que hace Garibaldi, siendo más atrevido, asegurando que “verán a un peleador distinto, con pronunciadas mejorías”.

“Trabajamos con Robin Zamora sobre la marcha, traté de no confundirlo, ni de cambiarle su sistema. Él es un boxeador que le gusta ir al frente, pero ahora lo verán mejor defensivamente, tirando más jabs, y sobre todo me enfoqué en que tirara más golpes al cuerpo”, dijo Garibaldi desde Panamá, antes de tomar el avión que lo traerá hoy a Nicaragua a las 10:00 a.m.

Cuenta Garibaldi que Zamora “lloró” durante los entrenamientos. Al muchacho le costó severamente asimilar la rutina intensa de entrenamiento. En Nicaragua se acostumbró a trabajar 2 horas al día, en Panamá entrenaba el doble. Además corre por la mañana y cierra con una carrera nocturna, según refirió Garibaldi hace unas semanas.

“En cuanto a lo físico, le verán el abdomen más marcado, aquí trabajó tres veces más duro que en Nicaragua. Cuando vino le hice una evaluación completa, vi que era demasiado frontal, no atacaba a los bajos. Es un tipo con talento, fuerte, valiente. Hemos cambiado bastante a Robin, ese proceso lo verán el sábado 10 de marzo si Dios lo permite”, agregó Garibaldi, un hombre que en su momento dirigió a los excampeones pinoleros Rosendo Álvarez y Ricardo “El Matador” Mayorga.

Zamora, Garibaldi, Lester Lara y el entrenador de este último, Julio “Yambito” Gamboa, brindarán conferencia de prensa esta tarde en un restaurante capitalino