Desde Chile, Miguel “La Agujita” González, campeón latino 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ranqueado número 2 del organismo, y posible candidato para enfrentar a Román “Chocolatito” González el próximo 5 de mayo en Las Vegas, se descartó como rival del tetracampeón nicaragüense.

Visiblemente decepcionado en una entrevista concedida al periodista Óscar Díaz del canal CDO, el chileno dijo que la gente que maneja su carrera no llegó a ningún acuerdo con el equipo de trabajo del tetracampeón del mundo. Es más, González dice que no hubo un acercamiento serio, lamentándose pues parece que a Teiken Promotions y HBO no le gustó mucho la idea de que él enfrentara al nica en su regreso.

“Se especuló con esa pelea pero Chocolatito no se acercó con la gente de mi equipo, quizás si hubiesen hablado con una buena oferta, la hubiésemos hecho la pelea, íbamos a hacer el combate semiestelar de Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, era un combate que todo mundo iba a ver, pero ellos no se acercaron, no llegamos a un acuerdo”, dijo el sudamericano.

Aunque faltan casi 2 meses para el posible regreso del Chocolatito, las palabras de La Agujita lo sacan de la lista de candidatos. Toma más fuerza la postulación del mexicano Hernán “Tyson” Márquez, un peleador con un bagaje más reputado que el chileno, por ser un excampeón del mundo y protagonistas de combates electrizantes contra el panameño Luis “El Nica” Concepción, Giovanny Segura, entre otros.

Habrá que esperar finalmente qué peleador le apetece más a HBO y Teiken Promotions. Por lo pronto, el Chocolatito está entrenando en el gimnasio Roger Deshón bajo las órdenes de Gustavo Herrera, entrenador de cabecera y Alfredo Corrales, preparador físico. Posiblemente Román viaje a Costa Rica el próximo 10 de marzo para iniciar su campamento de entrenamiento dos días después.