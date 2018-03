Durante el primer cara a cara entre Robin Zamora (10-4, 5 nocauts) y Lester “El Caballo” Lara (14-8-2, 6 nocauts) no hubo demasiado palabreo, ni actos preparados para calentar la previa del combate, eso sí, el primer mencionado le dejó una advertencia clara al chontaleño sobre lo que sucederá este sábado en el gimnasio Nicarao. “Sé que Lara es un buen peleador, pero voy a buscar cómo noquearlo y demostrarle que soy el mejor”, dijo Zamora de forma contundente.

Zamora se hizo acompañar de su nuevo entrenador, el panameño Rigoberto Garibaldi, encargado de la preparación del nica en Panamá durante casi un mes. “Habrá cambios importantes”, dice el adiestrador, comprometiéndose a que en el ring verán a un peleador sumamente diferente, menos frontal y más inteligente, ejecutando combinaciones al cuerpo y manejando la corta y larga distancia, aprovechando su gran alcance de brazos.

El sábado estará en juego el título Fedelatin 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un cetro que al ganador le garantiza automáticamente entrar en el ranking y acercarse a una oportunidad de título mundial. ¿Quién es el favorito? Zamora –y por mucho–. ¿Por qué? Es un peleador técnicamente más completo, fuerte, con un gancho y volado de izquierda que conecta con maestría y precisión. Además, tiene buena resistencia, le gusta meterse a las brasas y uno creería que con Garibaldi lo veremos desplegando un mejor boxeo, haciendo más pasos laterales.

“He enfrentado a boxeadores muy fuertes como Ramiro Blanco, Alexander Mejía, Lester Medrano, he vencido a cuatro peleadores zurdos, así que no me pueden considerar un tipo fácil. Para este combate he tenido la bendición de guantear con peleadores como Román González, Cristofer González, Marvin Solano, entre otros. Estoy confiado en poder hacer una gran pelea, ese título es importante para mí, le daría un impulso a mi carrera”, señaló Lara.

Más combates

En el combate semiestelar, David Bency cruzará disparos con Wilson “El Tico Nica” Silva, originario de Chinandega, pero residente en Costa Rica. La pelea se pactó en 140 libras a seis asaltos. Hector Herrera cruzará disparos con Jenn González en 108 libras. Manuel González intercambiará metralla con Lenín Téllez.

En total serán ocho combates explosivos. La entrada general tendrá un costo de 100 córdobas.