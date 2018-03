Wilton López y León, destrozados

En el amanecer de hoy, Wilton López despertó seguramente desorientado, viendo las heridas de su brazo provocadas por la erupción de la ofensiva india. Ayer, el Bóer no tuvo misericordia contra el ex grandes ligas, literalmente lo destruyó en 5.1 innings con 11 hits y 6 carreras en la aplastante victoria capitalina sobre los Leones de León, con score de 11-3 en la ciudad metropolitana.

A León lo está afectando la presión de ser considerado favorito. Apenas ha ganado 1 de 4 partidos en este arranque de temporada. Tres de sus abridores, Fidencio Flores, Junior Téllez y ahora Wilton cargaron con las derrotas, el relevo tampoco funciona, el bateo está siendo anulado y la defensiva juntada con la desconcentración han sido evidentes en algunas jugadas clave.

Este viernes en León emergió la figura de Róger Marín. El no favorito para llevarse el duelo de pistoleros, consiguió su segundo triunfo del año con una estupenda labor de 6 innings sin carreras y solamente 4 imparables permitidos. El desafío de lanzadores apenas duró cuatro episodios, pues el Bóer tomó la delantera 2-0 en el cierre del cuarto, aprovechando un batazo incómodo de Jordan Pavón por la zona del short cubierta por Marvin Martínez y una desconcentración del receptor B ryan Osejo que se olvidó del plato.

Primer castigo a Wilton

¡Qué gran inicio tuvo Wilton! Retiró a los primeros 8 bateadores que enfrentó sin problemas, hasta que Sandy Moreno Jr. le conectó un imparable en la apertura del tercero. No obstante, en el cuarto inning, el derecho leonés comenzó su hundimiento como el Titanic. Permitió hit y doble de Edgar Montiel, ponchó a Juan Carlos Urbina, sin embargo, Pavón le conectó una línea incómoda que el short Martínez atrapó, pero no tuvo tiempo de sacar el out en primera. Anotó Montiel y en un parpadeo Vásquez se fue al plato, aprovechando que a Osejo se le olvidó regresar a su posición. Martínez tiró al home, pero el pie del venezolano tocó primero el pentágono. El hit de Pavón más el descuido ya tenía al Bóer arriba 2-0.

El festín del Bóer continuó en la apertura del sexto con un rally de cuatro carreras que deshilachó el brazo de Wilton. Otra vez apareció Pavón con hit remolcador de dos y Sandy lo emuló con otro cohete para empujar dos más. López salió de la lomita cabizbajo –destruido– en su primera apertura lo castigaron sin ningún pesar. León sumó una en el séptimo por sencillo de Wandley Ocón ante Jimmy Bermúdez, poniendo la pizarra 6-1.

En el octavo, la Tribu sumó cinco carreras, el marcador se puso 11-1, olía a nocaut. Castigaron fuerte al relevista Evert Pérez. Bryan Montiel empujó una con hit, Sandy remolcó otra con doble, Vásquez dio hit con las bases impulsando dos más y Jordan Pavón trajo la número 11 con otro indiscutible. León se salvó de la humillación anotando dos veces en el cierre de la misma entrada para el definitivo 11-3.

Marín sumó su segundo éxito consecutivo. Perdió Wilton su primer partido. Jordan Pavón se fue de 5-3 con cuatro carreras impulsadas. Sandy Júnior se fue de 5-4 con tres remolques.

Marín reta a Wilton López

Más resultados

En otros desafíos, en el nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez, los Dantos derrotaron 6-2 a Estelí. Fue Gustavo Martínez el hombre que se adjudicó el triunfo. Perdió Rommel González. Salvó Jorge Bucardo su primer desafío y el incansable veterano de mil batallas, Juan Oviedo, descargó su segundo cuadrangular de la temporada.

En Boaco, el conjunto local doblegó 7-5 a Carazo, triunfando Luis Somarriba, y cargando con el revés Shendell Benard. En El Rama, Zelaya Central venció 6-1 a Río San Juan con triunfo para Berman González y derrota de Norman López. Israel Ocón conectó cuadrangular por Zelaya.

Matagalpa derrotó 4-2 a Madriz en Totogalpa. Ganó el derecho Berman Espinoza. Sucumbió Jeffrey Sánchez. Salvó Carlos Rayo. En Corn Island, la Costa Caribe se impuso 6-3 a Nueva Segovia. Triunfó Wilfredo Pinner. Perdió Everth Huete. Horace Rigby se agenció juego salvado. Jinotega le ganó a Granada con score de 6-4. La victoria se la llevó Javier Herrera y la derrota recayó en Noel Jarquín.

Cheslor conecta doblete y batea para .353

Chontales blanqueó 3-0 al San Fernando que acumuló su cuarta derrota consecutiva en el “Pomares”. Ganó Erasmo Reyes. Perdió José Rojas. Salvó Apolinar García.