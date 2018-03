El Sevilla busca los cuartos de Champions en el Teatro de los sueños

El Sevilla se mide el martes (19h45 GMT) al Mánchester United en Old Trafford buscando acabar con la maldición de los octavos de final en la Liga de Campeones y pasar a cuartos de la máxima competición continental de clubes.

"Esperamos al Sevilla de las grandes citas, un grande de Europa en los últimos años", dijo este lunes el presidente del club hispalense, José Castro, al partir hacia Inglaterra, para el partido de vuelta de octavos de la 'Champions'.

Ganador de tres Europa Leagues consecutivas entre 2014 y 2016, el Sevilla tiene pendiente superar los octavos de final de la Liga de Campeones en los que se ha estrellado hasta tres veces desde 2008, la última la pasada temporada.

"La plantilla está ilusionada y metida en la necesidad de seguir haciendo historia. Hay que hacerlo en Old Trafford ante un equipo importante, pero el Sevilla no lo es menos y por qué no, traernos la eliminatoria para Sevilla", añadió Castro.

Sin cuartos desde 1958

El Sevilla no ha vuelto a meterse entre los ocho mejores de Europa desde su debut en la máxima competición continental de clubes en la temporada 1957/1958, cuando cayó en esa fase ante el Real Madrid (8-0 y 2-2).

Tras el 0-0 de la ida en Sevilla, el 'Teatro de los sueños' será el encargado de dictar sentencia en un partido, que el Sevilla encara con las bajas de Jesús Navas, lesionado en el gemelo derecho, y el lateral francés Sébastien Corchia, también lesionado.

La otra opción para el lateral derecho, el mexicano Miguel Layún, llegado en enero, tampoco puede jugar ya que disputó 'Champions' con el Oporto portugués, por lo que todo apunta a que el argentino Gabriel Mercado tendrá que desplazarse a la banda para ocupar ese lugar.

El técnico sevillista, Vincenzo Montella, dejará probablemente la dirección del juego al argentino Éver Banega en el centro del campo, mientras por delante estaría el colombiano Luis Muriel.

El Sevilla tendrá que luchar contra la historia ya que nunca ha ganado en sus seis partidos oficiales disputados en Inglaterra (tres derrotas, tres empates) frente a un Mánchester United que tiene un fortín en Old Trafford.

'A vida o muerte'

De los 20 encuentros que han jugado los 'Diablos Rojos' en su feudo esta temporada, han ganado 17, empatado dos y perdido uno.

"La victoria ante el Liverpool fue importante, pero Sevilla y Brighton (rival en cuartos de la Copa de Inglaterra) son partidos a vida o muerte", dijo el técnico José Mourinho, el pasado fin de semana tras su victoria 2-1 sobre el equipo de Jurgen Klopp.

Segundo en la liga inglesa a 13 puntos del líder, su rival el City, el United tiene puestas grandes esperanzas en la 'Champions', que ganó por última vez en 2008.

"El próximo partido contra el Sevilla FC es muy importante para nosotros, tal vez es el partido más importante de la temporada", dijo el centrocampista del United, Nemanja Matic.

El equipo inglés recibirá al Sevilla con la duda del francés Paul Pogba, que se retiró del entrenamiento del viernes, sin que se sepa a ciencia cierta qué tiene y cuyo lugar podría se ocupado por Jesse Lingard en el once inicial.

Equipos probables:

Mánchester United: De Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Ashley Young - Matic, McTominay - Rashford, Sánchez, Pogba (o Lingard) - Lukaku. Entrenador: José Mourinho (POR)

Sevilla: Sergio Rico - Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero - Nzonzi, Banega - Franco Vázquez, Correa, Sarabia, Muriel. Entrenador: Vincenzo Montella (ITA)

Árbitro: Danny Makkelie (NED)