¿Un último golpe maestro de Lewandowski en Champions antes de partir?

Robert Lewandowski tiene fijado un objetivo: Ganar la Liga de Campeones. Si no lo consigue este año con el Bayern Múnich, podría intentarlo en otra gran escudería, quizás en el Real Madrid de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, con el que le relacionan en los últimos meses.

Por lo pronto el Bayern Múnich tiene prácticamente asegurados los cuartos de final. El miércoles juega en Estambul la vuelta de octavos ante el Besiktas tras haber arrasado 5-0 en la ida.

La estrella polaca se ha visto obligada a desmentir en numerosas ocasiones el rumor 'Lewandowski al Real Madrid', que ha aparecido tanto en la prensa alemana como en la española.

Además en febrero Lewandowski, al que su presidente Karl-Heinz Rummenigge considera "el mejor 9 del mundo", abandonó a su agente de toda la vida para unirse al israelí Pini Zhavi, uno de los grandes nombres del mercado internacional, próximo a la 'Casa Blanca' y artífice del pase de Neymar del Barcelona al París Saint-Germain.

Inmediatamente el movimiento fue interpretado por los medios como un primer paso para cambiar de aires al final de temporada.

"No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no sé si mi agente lo ha tendido. La gente continúa escribiendo loque quiere, no me interesa", dijo el 9 de la selección polaca.

"Un jugador tiene el derecho a cambiar de agente, eso no significa nada. El Bayern quiere guardar siempre a sus mejores jugadores", añadió su entrenador Jupp Heynckes, cansado de las especulaciones.

Pero a sus 29 años, este goleador en serie, reputado por no lesionarse casi nunca, saben que los años descuentan a la hora de intentar ganar el gran trofeo europeo. Si quiere terminar su carrera con una Champions en su palmarés, casi no tiene derecho al error en la elección de su destino.

- Rompiendo récords -

La pasada temporada Lewandowski solo se perdió un partido por lesión. Pero no fue un choque cualquiera: la ida de cuartos de la Champions ante el Real Madrid, que terminó con derrota 2-1 (4-2 en la eliminatoria).

Desde entonces el Bayern Múnich incluso ha cedido a su aspiración de tener un jugador suplente. El club bávaro contrató en el mercado de enero al delantero centro internacional alemán Sandro Wagner para dar tiempo de descanso a su estrella.

Lewandowski, que saltó a la fama en el Borussia Dortmund, es también conocido por ser capaz de golear con regularidad, sin las sequías habituales que llegan a los delanteros.

El sábado metió un triplete al Hamburgo y rompió varios récords. Con 142 tantos, contando todas las competiciones, superó como máximo realizador histórico extranjero del club bávaro al brasileño Giovane Elber, que marcó 139 entre 1997 y 2003.

Su último gol ante el Hamburgo fue además su 100º con el Bayern en Bundesliga, en 120 partidos, lo que supone otro récord, porque el legendario Gerd 'Bomber' Müller -hasta ahora el jugador con mejor ratio- necesitó 136 duelos para alcanzar la barrera de los 100 tantos en el campeonato.

En su carrera en la Bundesliga el polaco suma un total de 174 dianas, a solo 18 del mejor artillero extranjero, el peruano Claudio Pizarro -actualmente en el Colonia tras haber jugado en el Bayern Múnich y en el Werder Bremen- , líder con 192 tantos.