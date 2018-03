Alexander Espinoza pelea a finales de abril

Después de una derrota muy discutida contra Mikhail Aloyan en Rusia, el pasado 3 de febrero, Alexander “Supernova” Espinoza se alista para regresar al ring a finales de abril, según lo reportado por el mismo peleador que está mentalizado en volver a pelear en el extranjero después de su gran presentación en su debut a nivel internacional.

Pero antes de regresar al plano internacional, Alexander batallará en Nicaragua. Sus manejadores ya tienen un nombre en mente y se lo propusieron. “Me dijeron que pelearía a finales de abril, no sé si el combate está amarrado pero me ofrecieron a Yader Cardoza. El objetivo es ganar para que mi última pelea sea triunfo porque dicen (la comisión), que no puedo salir con una derrota”, señaló.

Coincidentemente Espinoza y Cardoza perdieron con el ruso Aloyan, la diferencia es que Alexander brindó una grandiosa presentación, perdiendo por decisión dividida, dejando lacerado al europeo, mientras que Yader recibió una cátedra de boxeo. Esta pelea entre nicas es atractiva por un tema de estilos, ambos son frontales, pero el “Supernova” es más técnico, tiene más recursos y puede manejar una pelea a la corta y larga distancia.

Cardoza tiene un récord de 23 victorias (7 nocauts), 12 derrotas y un empate. El muchacho no pelea desde el 16 de septiembre de 2017 cuando venció a Leandro Mendoza por la vía del cloroformo. En sus últimos cinco enfrentamientos, no le ha ido tan bien, suma tres descalabros y solamente dos éxitos. Eso sí, esas tres caídas han sido contra rivales de mucho peso como Aloyan, Félix Alvarado, y Jamie Conlan en Irlanda del Norte, donde sufrió un despojo.

En tanto, Alexander suma 15 triunfos (7 nocauts), 1 victorias y 2 empates. Su única derrota contra Aloyan fue la mejor presentación de su carrera.