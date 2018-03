Claudio Bravo declina al primer llamado del nuevo entrenador de Chile

El guardameta Claudio Bravo ha pedido ser borrado de la lista de convocados a la selección chilena hecha por el nuevo entrenador, el colombiano Reinaldo Rueda, quien ha sorprendido con la inclusión de siete jugadores que no eran habituales en el equipo.

Aunque en la lista oficial aparece el nombre de Bravo al final del comunicado la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) aclara que el capitán fue desconvocado porque "declinó asistir a la convocatoria".

Según la prensa local, el exguardameta del Barcelona ha matizado que está comprometido con el proceso emprendido por el exseleccionador de Ecuador, Honduras y Colombia, y explicó que tiene en agenda un viaje familiar, y además está preocupado de su "preparación y trabajo" con el Manchester City.

"Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo.

Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad", declaró el jugador de 34 años a través de las redes sociales.

La era Rueda tendrá de entrada dos partidos amistosos frente a las selecciones de Suecia el 24 de marzo y Dinamarca, el día 27.

Esta vez el sucesor del argentino Juan Antonio Pizzi no tuvo en cuento a experimentados jugadores que ya fueron referentes: Jorge Valdivia, Marcelo Días, Eugenio Mena y Gonzalo Jara.

Entre los citados por Rueda destaca el regreso a la Roja de Miiko Albornoz, Felipe Mora y Erick Pulgar.

Además sorprendió la convocatoria de jóvenes valores que han destacado en la Liga local: los porteros Gonzalo Collao y Brayan Cortés; los defensas Válber Huerta, Igor Lichnovsky y Guillermo Maripán; así como los centrocampistas Diego Valdés y Marcos Bolados.