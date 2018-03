AMB: Freshmart tiene que pelear con El Gallito

“No hay nada de pelear con otro rival que no sea Byron ´El Gallito´ Rojas”, explica Renzo Bagnariol, vicepresidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en referencia al campeón tailandés 105 libras de la AMB, CP Freshmart, quien según su apoderado Piyarat Wachirarattanawong defendería su título ante el chino Chaozhong Xiong, dejando fuera al excampeón nicaragüense y contradiciendo el mandato de la AMB.

En febrero, la AMB anunció que después de que Freshmart defendiera su título contra Toto Landero el 6 de marzo, tenía un plazo de 30 días para negociar su próximo combate contra el retador mandatorio del organismo, en este caso “El Gallito” Rojas. La información de las declaraciones de Wachirarattanawong llegó a los oídos no solo de Bagnariol, también del presidente de la AMB, Gilberto Mendoza y el presidente de campeonatos del organismo George Ramírez.

“Ellos (los tailandeses) están diciendo que van a pelear con un chino, pero eso no es así. A partir del 6 de marzo, él (Freshmart) tiene 30 días para negociar con los manejadores de Rojas, no hay nada de pelea con otro rival, pero la gente de El Gallito tiene que moverse, don William Ramírez (apoderado de El Gallito) debe moverse. Freshmart tiene hasta el 7 de abril para negociar si no lo hacen, la AMB anunciará una subasta”, dijo Bagnariol.

“La subasta puede ser algo positivo o negativo para Rojas, porque si los tailandeses ven que la AMB se mete, ellos están obligados a estar en la subasta por miedo a salir de Tailandia, si es así ellos suben la parada de la subasta. El mínimo para este peso es de 80 mil dólares. Teniendo miedo ellos podrían ofrecer 120 mil, si William se echa para atrás, Rojas tendría el 25% de derecho a esa cantidad de dinero, el nica puede ganar 30 o 35 mil dólares, una tremenda bolsa como retador para este peso”, agregó.

La opción de Freshmart

Bagnariol también aclaró que la única manera en que Freshmart se libere de su defensa mandatoria es que Ramírez, manejador de El Gallito, se lo permita. “Hay un camino en que CP Freshmart pueda hacer una defensa más antes de enfrentar a Rojas. Sus manejadores tendrían que hablar con William, para que les den permiso a cambio de cierta cantidad de dinero. Eso queda en poder de la gente de Rojas aceptar o no. Pero legalmente bajo el reglamento el tailandés tiene que pelear por fuerza contra El Gallito”, señaló.

Xiong tiene 35 años y un récord de 27 victorias, 7 derrotas y 1 empate. Fue campeón mundial mínimo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y perdió contra Hekkie Budler, quien a su vez fue la victima de Rojas para que el matagalpino se convirtiera en campeón del mundo. El chino ocupa actualmente el puesto número 2 del ranking de la AMB, un peldaño por debajo del nica.

“A CP Freshmart” se le indicó que debían comenzar una negociación con Rojas el 7 de marzo y el acuerdo debería estar listo el 7 de abril, de lo contrario habrá subasta. Respecto a una defensa contra Xiong no hay nada de eso”, le explicó el presidente de la AMB a Bagnariol a través de un mensaje de texto al darse cuenta de la postura de los manejadores de Freshmart en Tailandia.