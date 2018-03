Toros indomables, Dantos arrebatan

El primer examen de alto nivel, los Toros de Chontales lo aprobaron con éxito. Anoche jugando en su santuario, el “Guerra Colindres” donde hace una semana José Rugama pintó un juego perfecto, el equipo chontaleño derrotó 4-1 a los Leones de León con un buen trabajo de Erasmo Reyes en la colina y aprovechando el descontrol del pitcheo metropolitano que desplomó en el octavo episodio, permitiendo dos carreras que prácticamente provocó el hundimiento de los melenudos.

León tomó ventaja en la parte alta del primer episodio gracias a un hit de Emmanuel Meza que remolcó Norlando Valle. Chontales ya perdía 1-0. Pero los Toros no tardaron mucho tiempo para embestir y empatar las acciones, apareció un hit empujador de Fabián Sandoval en el tercer inning que empató el juego 1-1 contra el derecho Joaquín Acuña, escogido para abrir ayer en sustitución del ex grandes ligas Wilton López que prefirió no hacer el viaje y quedarse en León para abrir hoy en el segundo desafío de la serie.

El ataque contra Acuña continuó. Hit remolcador de José Hurtado viró el marcador, dándoles ventaja a los Toros 2-1 en el cierre del cuarto episodio. Fue entonces que el partido se alargó con ese marcador hasta el final del octavo episodio. Álvaro Membreño no pudo hacer el trabajo, mucho Menos Edwarw Jiménez quien con un mal tiro a la tercera base en viraje, permitió el 3-1 de los Toros. Siguió falta Jiménez, dio wild pitch y Chontales anotó el 4-1 lapidario. Reyes se agenció el triunfo. Perdió Acuña y salvó Apolinar García.

Dantos ganan sufriendo

En el nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez, Boaco se quedó a la orilla de derrocar a los Dantos, tres outs le separaron del triunfo. A Wilson Flores le delegaron la misión de poder apuntarse el juego salvado, sin embargo terminó desmoronándose, hasta el punto de llenar las colchonetas. Los Dantos empataron el partido gracias a un doble de Benjamín Alegría por el jardín derecho. Con las bases congestionadas el incansable Juan Oviedo conectó un elevado de sacrificio empujando a Alegría para el 2-1 definitivo.

Boaco había tomado la delantera en el octavo episodio. Un hit de Luis Sequeira Luis Ordeñana circulando en las bases, sumando al error del jardinero Hollman Miranda, dio la ventaja de 1-0 a los boaqueños que hicieron un gran partido, pero se fueron sin recompensa del coloso capitalinos. Jorge Bucardo y Luis Somarriba, quienes fueron los abridores de ambos, equipos hicieron una gran labor en siete entradas sin permitir carreras. Terminaron sin decisión. Ganó Claudio Hernández, su segunda victoria en relevo para él. Perdió Flores.

Bóer sigue firme

En el estadio Yamil Ríos Ugarte, el Bóer llegó a imponer su casta contra el campeón Rivas. Se impusieron los Indios con marcador de 12-3 con una rayería de 16 imparables, incluyendo jonrones de Jordan Pavón (1) y Juan Carlos Urbina (3). Santos Jarquín se adjudicó el primer triunfo de la temporada. Perdió Juan Bermúdez. Fue la sexta victoria de los capitalinos contra una derrota nada más. Esta tarde (2:30) la serie se traslada al nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez.

En el Estadio Municipal de Quilalí, Matagalpa, doblegó 6-2 a Nueva Segovia con vuelacercas de Jhonny Trewin y Jean Flores. El derecho Berman Espinoza se agenció el éxito. Perdió Evert Huete. Jinotega derrotó 4-1 a Carazo en el estadio Pedro Selva con victoria para Jabier Herrera y derrota para el veterano Diego Sandino. Yeris González se adjudicó su segundo juego salvado de la temporada.

Chinandega se impuso 2-1 a Estelí en el estadio Rufo Marín. Triunfó Walter López. Rommel González. Salvó Jesús Carrillo. Granada vapuleó 10-1 a Madriz en el Roque Tadeo Zavala. La victoria fue para Cairo Murillo Jr. Sucumbió Jeffrey Sánchez.