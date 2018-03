Los favoritos, visibles

Los cuartos de final de esta Champions 2018, no tienen nada que ver con la gigantesca intriga del pueblo solitario en el que se busca a alguien que no existe, que nos grafica Juan Rulfo en su libro “Pedro Páramo”, cargado de espesas complejidades.

Pienso que los cuatro favoritos en los duelos programados a través del sorteo, saltan rápidamente a la vista, sin que eso signifique que todo está consumado, excepto, quizás entre el Bayern y el Sevilla, por la abrumadora superioridad del equipo alemán. Concederle mayores posibilidades al Real Madrid, Barcelona y Manchester City, frente al Juventus, Roma y Liverpool, es algo obvio, sin embargo ponerle sello a cada uno de esos duelos, supone un atrevimiento con grandes riesgos. Qué bueno poder movilizarnos en el amplio terreno de lo especulativo.​

¿Cómo dudar del Bayern?

Aún impactados por la forma como el Sevilla eliminó al Manchester United de Mourinho en los octavos, la superioridad del Bayern que dirige Jupp Heynckes, de 72 años, es evidente en todos los sectores.

La incidencia que ha conseguido con su versatilidad el colombiano James, es muy llamativa, y con la compañía del español Javi Martínez y el chileno Arturo Vidal, le permite al Bayern disponer de un medio campo muy funcional, con Thiago listo para entrar en acción.

La presencia de Muller, Lewandowski y Riberry o Coman en la línea de fuego, garantiza capacidad de agresión, en tanto el fondo del líder absoluto en el futbol alemán, se encuentran Kimmich, Boateng, Hummels y Alaba, con Ulreich entre los postes… El entrenador del Sevilla, el iltaliano Vincenzo Montella, considera que su equipo ha ganado mucho en atrevimiento después de derrotar como visitante al United en Old Trafford 2-1, con los dos goles en siete minutos del francés Ben Yadder, entrando por el colombiano Luis Murriel a los 71 con la pizarra sin goles. El previo 0-0 en Sevilla, parecía condenar al descarte al equipo español que le disputará al Barcelona la Copa del Rey, pero no fue así y sobrevivió.

¿Peligra el Madrid?

Sin subestimar al Juventus, pero al mismo tiempo sin creer lo que dice Zidane sobre que el equipo italiano está tan fuerte y complicado como hace un año, cuando perdió la final de la Champions, no veo al Madrid en peligro, mucho menos en dos juegos, con tiempo para enderezar cualquier adversidad… Ese mediocampo de los Ángeles Blancos, Modric, Kroos y Casemiro, con un poderoso banco, la presencia de Cristiano funcionando como verdugo, y la agresividad que proporcionan laterales como Marcelo y Carvajal espantan los fantasmas de lo imprevisto… Ver a Dybala completamente restaurado, más el ímpetu de Higuaín y las proyecciones de Matuidi, Khedira y Douglas Costa, entusiasman al técnico Allegri, borrando los recuerdos negros de Cardiff, sin embargo, no juega Pjanic sancionado y la defensa no ha estado tan firme, quizás por desgaste, lo cual es un handicap favorable para un equipo de ataque tan voraz como el Real Madrid, que seguramente enviará a Lucas Vásquez y Asensio a la trinchera. ¡Ah!, y está Keylor Navas, el

arquero de las apariciones providenciales, con un gran sentido del anticipo. Obviamente apostar al Madrid, es lo más seguro.

¿Y el Barcelona?

Cuando tienes el factor Messi, de tanta trascendencia en estos tiempos, es natural fabricar un circuito cerrado de confianza a tu alrededor. Este Barcelona de Valverde, un equipo invicto en la Liga y en la Champions, vencedor 3-0 del Juventus en la fase de grupos registrando también un empate 0-0, finalista en la Copa del Rey, aunque sin el banco requerido, ese que tenía en la época de Guardiola, y sin poder contar con el aporte del brasileño Coutinho, pero con Dembélé, listo completando su adaptación, salta al tapete como favorito frente al Roma, equipo que tiene como figura cumbre al delantero bosnio Edin Dzeko, y que agrega al veterano Danielle de Rossi, el jugador belga Radja Nainggolan, y el arquero brasileño Alison, que ha adquirido tanta importancia… Si Iniesta se recupera físicamente y regresa a ser tan incidente en el accionar del equipo, será muy difícil que el Roma pueda resolver las múltiples variantes que el equipo azulgrana aplica aprovechando su mayor posesión del balón… La firmeza de Umtiti y Pique en centro de la defensa, ha sido vital en esta travesía del Barsa navegando en el mar de la regularidad produciendo resultados favorables.

El duelo cumbre

La mayor excitación podrían provocarla los dos equipos del futbol inglés, el Manchester City dirigido por Guardiola, con el título nacional casi asegurado por amplio margen, y el Liverpool, su único vencedor en una batalla huracanada que terminó 4-3, aunque también goleado 5-0 en uno de tantos alardes ofensivos de la escuadra celeste… El tridente del Liverpool es sencillamente temible: el egipcio Mohammed Salah, el brasileño Roberto Firmino y el senegalés Sadio Mané, se han especializado en desarticular defensas y sacudir redes con una frecuencia escalofriante… El enfrentamiento de técnicos entre Jurgen Klopp y Joseph Guardiola, es una atracción aparte.

Hasta hoy el juego estable del City, le ha permitido instalarse en la cima de la Premier con 16 puntos de ventaja sobre el United y 18 en referencia al Liverpool. A los tres mosqueteros del gol que tiene Guardiola, hay que agregar a Gabriel de Jesús, Sterling y Sané, en tanto con David Silva de estar disponible, y DeBruyne, su mediocampo se hace sentir apareciendo en pantalla como favorito… Este equipo que ha registrado 85 goles a favor y solo 20 en contra en la Liga, con un revés en 30 juegos, fue vencido en la Champions por el Shakhtar en la fase de grupos y por el Basilea en octavos cuando todo estaba escrito después de haberse impuesto 4-0 en la ida.

Así, que no hay dificultad en fijar a los cuatro favoritos en estos cuartos de final.