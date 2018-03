Jaime Moreno está feliz de regresar a la selección de fútbol de Nicaragua

El delantero del Atlético Malagueño de España, Jaime Moreno se declaró hoy "feliz" de regresar a la selección de Nicaragua, tras un año de haber sido separado de la misma por denunciar a la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) por supuesta falta de condiciones de trabajo.

Moreno, quien milita en la tercera división española, dejó saber sus sentimientos este martes en su cuenta en Twitter, con el mensaje "happy to be here" (feliz de estar aquí).

En marzo de 2017 el futbolista, de origen venezolano y nacionalizado nicaragüense por ascendencia familiar, había denunciado condiciones insalubres, mala organización de la logística, viajes internacionales por tierra y dietas irrisorias por parte de la Fenifut, que no negó los señalamientos, pero de inmediato anunció la "renuncia" de Moreno a la selección.

Selección de futbol de Nicaragua contra rivales conocidos en Liga de Naciones

El jugador fue llamado por el entrenador costarricense Henry Duarte en febrero pasado para conformar la "Azul y Blanco" en una serie de 2 partidos frente a Cuba el 22 y 24 de marzo, después de disculparse públicamente por sus críticas.

Fútbol de Nicaragua se agita con disculpas públicas de delantero Jaime Moreno

Nicaragua sintió la ausencia de Moreno en la Copa Oro 2017, donde solamente marcó un gol en tres partidos, todos contados por derrota.

Selección de futbol inicia preparación

En la presente temporada Moreno ha marcado 8 goles en 27 partidos con el Atlético Malagueño o Málaga C.F., que se mantiene líder del grupo IX de la Tercera División de España.

Nicaragua actualmente está ubicada en la posición 116 de la clasificación mundial de la FIFA, tras haber subido hasta el puesto 92 a finales de 2015, el mejor en su historia.

El fútbol no es un deporte con tradición en Nicaragua, donde el béisbol y el boxeo son más populares, pero las ligas de Europa han ganado seguidores en los últimos años.