Chinandega más cerca

El oportuno taponeo de Boanerges Espinoza en el cierre del noveno inning sin out y la posible derrota circulando en las bases, le permitió al Chinandega alzarse con la angustiosa victoria 4x3 sobre el León y acercarse más al San Fernando en la lucha por el segundo lugar del campeonato de béisbol de la Liga Profesional.



El triunfo acercó a los Tigres a tres juegos y medio del San Fernando, por lo que las series de fin de semana y la reanudación del torneo en Año Nuevo, serán emocionantes en la lucha por el pase a la Final.



Anoche, Chinandega se benefició del desánimo de los peloteros leoneses que entregaron el partido en el quinto inning y sus rugidos no bastaron en el último tercio de juego.



William Juárez (5-3) lanzó excelente pelota en los primeros seis innings, en los que sólo le conectaron dos hits, mientras cedía tres bases por bolas y ponchaba a dos. Sus compañeros le dieron temprana ventaja por fly de sacrificio de John Pachot remolcando a Adam Fox en el primer inning.



León jugó mal el quinto inning y Chinandega le marcó tres carreras a Edysbel Benítez (1-4), quien realizaba un buen trabajo, y lo que debió ser un inning sin carrera, se convirtió en un marcador lapidario 4x0.



Ambriorix Concepción abrió con sencillo, pero fue atrapado en intento de robo. Edgard López fue golpeado y Adolfo Matamoros falló en fly a segunda. Adam Fox se ponchó, pero alcanzó la inicial por wild pitch, por el que López llegó a tercera. Geraldo Valentín roleteó a segunda. Yasmir García hizo una buena parada, pero tiró mal a segunda base, anotando López. A continuación llegaron sencillos empujadores de Wilson Batista y Juan Pachot.



León anotó su primera carrera en el séptimo inning contra el relevista Franklin Pérez, cuando Salvador Paniagua disparó doble y lo remolcó Sandor Guido con sencillo. Cirilo Cumberbatch se embasó por infield hit. Se ponchó Alexis Hernández y sobre elevado de Justo Rivas al bosque derecho enviaron el doble pisa y corre, pero Cumberbatch fue atrapado en segunda base.



En el noveno, fracasó Pedro Minaya, quien fue recibido por Paniagua con jonrón. Le dio boletos a Sandor y Cumberbatch, para explotar por hit empujador de Hernández. Llegó Boanerges y Justo Rivas no pudo sacrificarse. Esteban Ramírez elevó al bosque central y Yasmir se ponchó, para la décima derrota seguida de los felinos.



La nota fea del partido la protagonizaron Aristides Sevilla y Adam Fox en el noveno inning, en que se discutieron y se trenzaron en una lucha corporal que hizo que se vaciaran los dogouts. Ambos fueron multados.