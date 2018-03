Uno de los atractivos más grandes para el duelo que sostendrá hoy (6:30 p.m.) la selección de futbol de Nicaragua ante Cuba es el regreso tras casi un año de ausencia, del delantero Jaime Moreno, quien actualmente milita en el Atlético Malagueño de la tercera división de España. Moreno abandonó la selección nacional de futbol tras reclamar mejores condiciones para los jugadores, en materia de trato, infraestructura y condiciones.

Un año después de la ausencia de Moreno, el futbolista venezolano, naturalizado nicaragüense, volvió a entrenar ayer con la Azul y Blanco bajo el mando del estratega Henry Duarte. “Hemos dejado atrás la situación que se dio con la selección nacional, con la carta que envié a través de las redes sociales pidiéndole disculpas más que todo al profe (Henry Duarte), a la Fenifut y a mis compañeros, ha quedado en el pasado lo que se dio y ahora la intención es seguir empujando al equipo hacia adelante”, afirma Moreno.

“La verdad que me ha sorprendido el cambio que se ha dado, las cosas realmente han cambiado desde que me fui, por ejemplo en la escuela de futbol las habitaciones están mejores y la verdad eso me pone contento, aquí mismo se puede ver con el Estadio (Nacional de Futbol), que está renovado totalmente y eso es espectacular, y como futbolista de la selección nos hace sentir profesionales, y nos da un plus como jugadores que nos va a hacer resaltar”, finalizó el delantero.

Caso copete

Por su parte, el técnico de la selección de futbol de Nicaragua, Henry Duarte, se refirió a la situación de Luis Fernando Copete y su no convocatoria a estos partidos ante Cuba.

“Luis Fernando para mí siempre ha sido un jugador importante para la selección, nadie ha dicho que él está fuera de la selección nacional, simplemente es un microciclo al que no está convocado, ya que quiero que se recupere al 100% de la lesión que tuvo hace algunas semanas y yo sé no está al igual que otros que también quisiera que estén, pero hay tiempo; para mí la interrogante es septiembre, cuando comience la Copa de Naciones y por eso quiero ver figuras nuevas que les ha ido muy bien en la Liga Primera y que me han gustado”, aduce Duarte.