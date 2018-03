Barrera: “Quieren tapar al futbol”

Juan Barrera, capitán de la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua y uno de los máximos referentes de la Azul y Blanco, considera que deben aprovechar al máximo partidos como el que los pinoleros sostuvieron anoche en el Estadio Nacional de Futbol y repetirán el domingo ante Cuba, que sirven para dar pie al ciclo de la Selección Nacional de cara a su participación en la Copa de Naciones de Concacaf a iniciar en septiembre de este año.

Reconcentrado junto al resto de compañeros de la selección nacional en el hotel Xolotlán de Managua, Barrera afirma que “estos partidos contra Cuba son muy importantes y hay que aprovecharlos al máximo ya que este tipo de rivales son similares a los que nos vamos a topar en la Copa de Naciones y creo que es necesario comenzar a prepararnos para enfrentar a ese tipo de rivales y que la selección evolucione un poco”, afirma Barrera.

Una de las novedades de la selección nacional para estos encuentros amistosos ante Cuba es el regreso del delantero Jaime Moreno, jugador del Atlético Malagueño de la tercera división de España, al respecto Barrera asegura que el venezolano nacionalizado nicaragüense es una pieza clave en el equipo pinolero que carece de un delantero que desempeñe las funciones de un 9 de área.

“Nos agrada el regreso de Moreno a la selección, no solo a mí sino a varios de mis compañeros, ya que él es un chavalo joven y sabemos que está en un futbol diferente al de Nicaragua y tiene condiciones que hay que aprovechar al máximo. Creo que estos partidos tienen que servir para que Jaime agarre confianza, se meta más en el equipo y esperando que le vaya bien no solo a nivel grupal sino también a nosotros como equipo”, aduce Barrera.

Acerca de su momento actual a nivel futbolístico, el delantero menciona que su partida al futbol venezolano ha sido un cambio para bien en lo que respecta al futbol, “ahorita la liga de Venezuela está en un nivel muy alto, no hay ninguna liga centroamericana que yo te pueda decir que se parece a la liga de Venezuela, por eso ese país saca muchos jugadores de la liga local al extranjero. Yo estoy en un proceso de desarrollo que creo que me viene bien como persona, llevo siete partidos como titular y creo que eso habla bien de mi trabajo”, asegura el legionario.

Sobre su futuro en el futbol, Barrera afirma que se ve terminando su carrera en el balompié nacional ya que considera que todo depende del estado físico y emocional por el que esté atravesando un jugador. “Creo que no podemos engañarnos que el futbol es un estado emocional y físico y mientras el físico me permita estar jugando fuera del país, pues bienvenido sea, pero soy consciente de que va a llegar el momento en que me va a tocar regresar al país y pienso retirarme en el equipo donde comencé mi carrera futbolística que fue el Real Estelí y quiero aprovechar al máximo el momento y el tiempo que Dios nos permita para seguirle dando triunfos a la selección nacional”, exhortó Barrera.

Acerca del tema del avance del futbol en Nicaragua, “El Iluminado” asegura que en el país sí existe mejoría, “yo creo que es la verdad, lo que pasa es que por ahí quieren tapar al futbol, pero creo que no va a ser posible, por ejemplo, se construyó un estadio nacional de beisbol con todas las condiciones, y no es que esté hablando mal del beisbol porque a mí me gusta el beisbol como todo nicaragüense además tengo muchos amigos que lo practican, pero creo que el futbol está evolucionando en el país principalmente entre los jóvenes, y la verdad es que hay que ver lo positivo y pensar que esto es para bien de todos que el futbol vaya creciendo.

En gran parte creo que el avance del futbol se debe a la selección nacional y al trabajo del profesor Henry Duarte, porque él ha cambiado mucho la mentalidad en muchos de los jugadores en Nicaragua y creo que no solo él, aquí hay muchos técnicos que conectan al jugador en creérsela que sí se puede, te puedo mencionar, uno de ellos es Otoniel (Olivas), otro es Flavio Da Silva, ambos trabajan muy bien y mentalmente le dan un plus a sus jugadores y creo que lo que debe existir aquí es que el técnico nacional se prepare más, estudie más y que tenga un cartón que de verdad se lo gane y esa va a ser la base para que en el futuro nuestros niños tengan la oportunidad y merezcan jugar fuera del país”, finalizó Barrera.