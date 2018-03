Rivas vs. Toros, el campeón a prueba

El mánager Eloy Morales y su banda de chavalos aguerridos del Frente Sur Rivas se presentaron a este campeonato con el único objetivo de retener la corona conquistada a base de bravura en la campaña anterior y hasta ahora no lo han hecho mal, pues de sus tres primeras series han ganado dos, incluyendo una contra los favoritos Dantos. Sin embargo, tras caer 2-1 en su última serie ante los Indios del Bóer, este fin de semana volverán a ser sometidos a un reto que los exigirá al máximo: enfrentar a los inspirados Toros de Chontales, el equipo que se mantuvo invicto durante los ocho primeros juegos y que lidera el grupo B con récord de 8-1.

Ambos conjuntos vienen de pruebas exigentes. Los sureños se salvaron de la barrida ante la Tribu y los Toros no pudieron mantenerse invictos al perder el tercer duelo contra los Leones de León. Los rivenses, que lanzan para 4.32 y batean para .225, no salen como favoritos ante unos chontaleños que presentan efectividad colectiva de 1.42 y average de .305, no obstante, buscarán sorprender a como lo hicieron ante León en la serie final del 2017.

Obviamente no les será una tarea fácil descifrar a esa tripleta de abridores integrada por José David Rugama, José Elías Villegas y Erasmo Reyes, una rotación que tiene un promedio de carreras limpias permitidas de 0.52 en 52.1 innings lanzados. Tampoco les será sencillo dominar a una ofensiva suelta y productiva que batea 305 puntos y que es comandada por Iván Hernández, el actual líder de los bateadores con un promedio de .567.

Dado ese contexto de pronósticos en contra, el conjunto sureño necesita que sus abridores Juan Bermúdez (1-1, 4.76) y el zurdo Pedro Torres (0-3, 9.00) recuperen el nivel que los llevó a convertirse en pilares del equipo y se unan al gran trabajo que está haciendo Marlon Altamirano (3-0, 0.90), el único que ha lucido al nivel de un pícher estelar. Es precisamente este mal arranque de Bermúdez y Torres uno de los principales factores que obligan a considerar favoritos a los chontaleños, que por su parte presentan un picheo bien compacto y una ofensiva en gran momento.

Matagalpa-Costa, serie dura

La Costa Caribe, con balance de 6-3, se medirá a los Indígenas de Matagalpa, cuyo récord es de 7-2, en una de las series de más atractivo de la cuarta jornada del Pomares. Se trata del enfrentamiento entre dos de los equipos más caracterizados del beisbol nacional y si bien es cierto sus récords hacen pensar en una serie de pronósticos reservados, el favoritismo, aunque no en grandes márgenes, le pertenece al conjunto norteño, cuyo promedio ofensivo de 315 puntos es el segundo mejor de la actual edición, solo superado por el .323 del Bóer y muy por encima del .228 de sus rivales.

Los costeños, que para esta campaña perdieron a varias de sus figuras, no han lucido contundentes como en años anteriores y aunque presentan un picheo que lanza para 2.74, pueden sufrir ante unos Indígenas comandados por los encendidos Jean Franco Flores (.536, 13 CI, 2 HR) y Jhonny Trewin (.432, 13 CI, 3 HR).

Series a seguir

El año pasado no hubiera sido complicado pronosticar lo que pasaría en la serie entre los Leones de León y los Gigantes de Zelaya Central, tampoco lo fuera este año de no ser porque los felinos han lucido por debajo de las expectativas perdiendo sus tres primeras series y porque los Gigantes, aprovechando sus refuerzos, tienen balance de 7-2 y están empatados con el Bóer en el primer lugar del grupo A. Será interesante seguir esta batalla y ver si León consigue por fin mostrarse como el equipo dominante que todos visionaban o si Zelaya Central continúa con su buen paso. Lo más probable es que los leoneses le pongan fin a su mal inicio y empiecen a contar sus series por victoria.

Otro duelo que no debe perderse de vista es el que sostendrán los Defensores de Río San Juan y las Fieras del San Fernando, sobre todo para saber si el equipo de Masaya logra acabar con esa racha de nueve derrotas consecutivas y ganar su primera serie, lo cual no será tan fácil ante unos defensores que han mostrado una mejoría en su juego.