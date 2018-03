Los “Gemelos” en acción esta noche

Hay boxeo esta noche en el gimnasio Nicarao y vale la pena asistir porque pelean los “Gemelos” Alvarado, Félix (31-2, 27 nocauts) y René (28-8, 19 nocauts). Al margen de los rivales mexicanos que tendrán enfrente, los hermanos son un atractivo para el público, es más, esta podría ser la última pelea de ambos en Nicaragua, pues podría disputar un título mundial, más en el caso de Félix que es el retador mandatorio a la corona 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Félix, este enfrentará a Eliud de Los Santos (16-5, 10 nocauts) en 112 libras. Por su parte, René cruzará disparos con Luis González (23-11-1, 12 nocauts), apodado como “Tribi” en 134 libras. Ninguno de los mexicanos representa un peligro para los hermanos que seguramente esta noche sumarán un nuevo triunfo por nocaut. Se ve difícil que los aztecas sobrevivan de pie al final del combate. El destino de ambos es comer el polvo de la lona.

Este viernes en la ceremonia de pesaje celebrado en el gimnasio Nicarao, Félix no tuvo problemas en la báscula marcando 112.6 libras. No obstante, su rival, De Los Santos, se excedió, dio 116.2, un ejemplo de irresponsabilidad y de que no viene en condiciones para este combate. Ojalá y que se faje y brinde espectáculo para tapar su bochorno en la pesa. René también cumplió con creces, pesó 133.4. Su rival no llegó ni a las 130, marcó 128.6

Más combates

En el tercer combate de importancia, Levis Morales se medirá a Elvis Ramírez en 147 libras a 6 asaltos. Bryan Mairena intercambiará metralla con Róger Escoto en 122 libras a 6 vueltas. Limber Ramírez reta a Miguel Corea. Moisés Mojica va contra Ulises Carvajal. Jerson buscará la victoria contra el veterano de mil batallas Eddy Castro y Jerson Larios va por el triunfo vs. Reynaldo Moreno.