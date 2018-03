Arranca el Juvenil de Beisbol “A”

El XXXVII Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil “A” organizado por la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba), arrancará hoy en Managua, finalizando el próximo miércoles 28 de marzo. El torneo se desarrollará en los estadios Jackie Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), la Escuela de Sargentos, en el viejo coloso Dennis Martínez y el Estadio de Enel Central.

Dicho campeonato contará con la participación de 19 equipos de distintas partes del país. Estos son: Chinandega, Triángulo Minero, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), León, Estelí, Zelaya Central y Boaco, equipos que estarán ubicados en el grupo “A”. En el grupo “B” aparecen Matagalpa, Rivas, Masaya, Nueva Segovia, Madriz y Jinotega. Mientras en el bombo “C” se ubican Managua, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), Granada, Chontales, Carazo y Río San Juan.

Duelos de hoy

En la primera jornada de hoy, Granada se enfrentará a Chontales a las 8:00 a.m., en el estadio Jackie Robinson. A continuación en el mismo escenario, Río San Juan se mide a la RACCN, mientras Managua reta a Carazo.

A las 7:30 a.m., en la Escuela de Sargentos, Chinandega reta a Boaco. Después Zelaya Central enfrenta a Chinandega; León se mide a Zelaya Central que jugará dos encuentros en la jornada inaugural, al igual que los metropolitanos que cierran la primera fecha cruzando disparos con la RACCS. En el viejo estadio nacional Dennis Martínez también hay tres encuentros: Nueva Segovia vs. Jinotega, Masaya vs. Madriz, y Matagalpa ante Rivas. Los desafíos inician a las 8:00 a.m.