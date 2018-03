Los “Gemelos” Alvarado cumplen y noquean

Se había predicho el final, pero no se esperaba que fuese tan fugaz. Félix “El Gemelo” Alvarado (32-2, 28 nocauts) necesitó 33 segundos para exterminar al mexicano Eliud de Los Santos (16-6, 10 nocauts) la noche del viernes en el gimnasio Nicarao. Un cruzado de izquierda del “Gemelo” se estrelló en la barbilla del azteca, que cayó boca abajo con el orgullo herido. El nica no sudó, el público en las butacas celebró su triunfo, la imagen que dejó el muchacho es esperanzadora de cara a la conquista del título 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo en poder del nipón Ryochi Taguchi.

Una imagen similar dejó su hermano René (29-8, 20 nocauts), encargado del combate semiestelar en 134 libras. Alvarado con el otro azteca, Luis González, en 2 minutos y 24 segundos. Los ganchos a la zona hepática provocaron dos caídas en el primer asalto. La segunda visita a la lona del azteca fue funesta, el golpe fue tan mortal que se daba vuelta de un lado a otro en el piso, retorciéndose del dolor. Así, los “Gemelos” cumplieron los pronósticos, esperando ahora disputar un título mundial lo más pronto posible.

“No quiero fallar en la oportunidad de título mundial que voy a disponer en los próximos meses, aprendí de las experiencias anteriores, en serio, no quiero faltarle a la gente. Tengo que trabajar un poco más tácticamente, no caer en la monotonía, hacer cosas diferentes y es precisamente lo que voy demostrando en cada pelea”, dijo Félix, quien está a la espera de esa pelea titular, no obstante, debe esperar primero que el sudafricano Hekkie Budler y Taguchi resuelvan el mandato de la FIB, organismo que ordenó una subasta que tiene como límite el 27 de marzo. En teoría, esta debería ser la última pelea de Félix en Nicaragua antes de ir por el título mundial, sin embargo, todo indica que hará un combate más, pues el pleito entre Budler y Taguchi podría celebrarse hasta en mayo.

Más resultados

Gerson Ortiz venció a Eddy Castro por decisión unánime en 107 libras. Moisés Mojica noqueó a Ulises Carvajal en 122. Bryan Mairena se impuso a Roger Escoto por la vía de los puntos en 122. Limber Ramírez no tuvo problemas para derrotar a Miguel Corea por unanimidad en 127. Gerson Larios le ganó a Reynaldo Moreno por decisión mayoritaria en 115, mientras Levi Morales triunfó ante Elvis Ramírez en 147.