Texas podría recontratar a Bartolo Colón

Los Rangers de Texas le dieron de baja al dominicano Bartolo Colón, lo que hasta cierto punto puede ser considerado una buena noticia, pues el lanzador, quien acumula 240 triunfos en Grandes Ligas, está a solamente 5 victorias de igualar a Dennis Martínez como el máximo ganador latino de todos los tiempos.

Texas le había dado a Colón un contrato de Ligas Menores con la intención de que el lanzador demostrara que podía ganarse un puesto en la rotación de abridores, pero no ha sucedido así. Durante el Spring Training, Bartolo registró 3.00 de efectividad en 18 innings lanzados, incluyendo 10 ponches. No obtuvo victorias y perdió un partido. Realmente el derecho no estuvo mal con los Vigilantes, pero puede ser que el movimiento se deba a que el equipo quiere evitar pagarle el bono de 100 mil dólares que le habían prometido si se quedaba en el róster de 25 peloteros.

Es más, este mismo sábado, el equipo ventiló que están pensando en recontratarlo. Es decir enviarlo a Triple A, que lance allí durante cierto período y, en dependencia de los resultados, posteriormente subirlo a Grandes Ligas. De no ser así, Colón seguramente tiene otras opciones que en los próximos días serán dadas a conocer. Por ahora el dominicano no tiene equipo. ¡Qué gran noticia para Dennis sería que no le den una oportunidad más esta temporada!

Cheslor y Blandino, apagados

Por otra parte, Cheslor Cuthbert y Alex Blandino tuvieron acción con los Reales de Kansas City y Rojos de Cincinnati, respectivamente. El Niño de la Isla fue titular en la primera base, yéndose de 3-0 con un ponche ante los Cascabeles de Arizona en el empate de 4-4 en 9 innings. Su average quedó en .386. En tanto, Blandino fue séptimo en el orden ofensivo, cubriendo la tercera, y al igual que Cheslor falló en tres ocasiones, dejando su promedio en .324.