“Canelo” Álvarez sí va a enfrentar el próximo 5 de mayo a Gennady Golovkin a pesar de la suspensión provisional de la que fue objeto por parte de la Comisión Atlética de Nevada, de acuerdo con los analistas de ESPN Boxeo; sin embargo, esto supone un duro golpe a la tranquilidad del púgil mexicano rumbo a la pelea más importante de su carrera.

Para David Faitelson, este momento es el golpe más duro que haya tenido “Canelo” en toda su carrera deportiva, incluso por encima de la derrota con Floyd Mayweather. Bernardo Osuna confió en que el 10 de abril se levantará la suspensión temporal al mexicano. Claudia Trejos estableció que este caso daría pie a nuevos protocolos respecto al clembuterol. Leopoldo González opinó que esto es más publicidad para la pelea y Bernardo Pilatti dijo que es ‘irreal’ pensar en que no habrá pelea.

“Se van a imponer los intereses, al final, lo que manda en el boxeo es el dinero. La Comisión Atlética de Nevada va a estar de acuerdo en que el combate vaya adelante, yo creo que sí va a haber pelea. Nevada hace bien en suspender a “Canelo” y en este momento tendría que suspender la función, porque “Canelo” está inhabilitado como boxeador, y es uno de los protagonistas de la función, no pueden seguir vendiendo boletos de algo que no existe, no pueden seguir vendiendo PPV de algo que no existe”, dijo Faitelson tras el anuncio de la Comisión de Nevada.

“Finalmente los intereses se van a imponer, cuando lo que tendría que imponerse es una investigación exhaustiva para saber si Saúl ‘“Canelo”’ Álvarez en realidad utiliza sustancias prohibidas. Creo que este es el golpe más duro que ha tenido en toda su carrera, por encima incluso de la derrota con Floyd Mayweather, se está dudando de su credibilidad y de su limpieza como boxeador, tiene que salir al paso de estas críticas y él mismo tiene que pedir una investigación. Lo único que me preocuparía es que toda esa distracción origine que se aplazara la pelea, que se buscara una nueva fecha porque, obviamente, esta situación distrae y molesta en el entrenamiento de ‘“Canelo”’ Álvarez, debe molestar, tendría que estar muy preocupado”, agregó el especialista.

Criterios unificados

Para Bernardo Osuna, la suspensión de “Canelo” se asemeja a las que ponen en Grandes Ligas. “25 años de experiencia cubriendo boxeo me dicen que sí habrá combate el 5 de mayo. Hay demasiado dinero de por medio. La suspensión del ‘“Canelo”’ es como la de un lanzador abridor de Grandes Ligas, que recibe una suspensión de 4 partidos, pero que lanza hasta el quinto. El 10 de abril se levanta la sanción temporal y tres semanas después tendremos desempate”, estableció.

Claudia Trejos comentó que debe haber pelea y que esto debe marcar nuevos criterios. “Debe haber pelea. VADA (Agencia Voluntaria Antidopaje) dio los resultados como ‘trazas’ de clembuterol consistente con contaminación. Y la Comisión Atlética de Nevada se rige bajo VADA. Ya se han hecho varias peleas bajo estas mismas condiciones. Dudo que vayan a cancelar una pelea millonaria, pero sí puedo ver cómo la Comisión pudiera utilizar esta pelea para establecer parámetros y protocolos más estrictos. Que mejor plataforma que una pelea de esta magnitud”, indicó.

Finalmente, Bernardo Pilatti estableció que es una sanción simbólica y asegura que habrá pelea. “Esa decisión, no cabe ninguna duda, parece ser más simbólica que efectiva. En principio, era para los primeros días de abril que recién sería tratado el tema por parte de la comisión, pero la presión provocada por el duelo verbal entre los dos equipos, quizás, obligó a precipitar algún tipo de acción por parte de la Comisión de Nevada”, apuntaló de arranque. “La pelea de GGG-”Canelo” 2 es el mayor evento boxístico del año en Las Vegas y uno de los mayores en todos los eventos que alberga esa ciudad a lo largo de 2018. Suena irreal imaginar una suspensión de la cartelera bajo esas circunstancias y ante la creíble justificación de que solo fue ‘clembuterol’ de una carne consumida por el boxeador”, sentenció.