Enfrentar a la selección de futbol de Argentina, liderada por Lionel Messi, representaría el suceso de mayor trascendencia en la historia del combinado nicaragüense y particularmente para los jugadores que sean convocados en el hipotético caso que se concrete el amistoso entre ambas naciones. Futbolistas, directivos, fanáticos y hasta la prensa misma, han pasado de un estado de incredulidad a la esperanza de que se confirme dicho amistoso.

A falta de que la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) firmen el acuerdo, que podría darse en el transcurso de este miércoles, varios de los futbolistas que han sido habituales en las últimas convocatorias que ha realizado el director técnico Henry Duarte, se frotan las manos, a la expectativa de que el amistoso entre la albiceleste y la Azul y Blanco se haga oficial. 29 de mayo sería la fecha estipulada, según ambientan medios de comunicación argentinos.

Manuel Rosas, líder de la zaga nicaragüense y titular indiscutible, admite que contra Argentina y Messi no se ha enfrentado ni en videojuegos y el hecho de poder estar en el mismo campo con figuras de la talla de “La Pulga”, Higuaín, Sergio Agüero y compañía, significaría para él la realización de un sueño. “No he enfrentado a Messi ni en Play Station, porque no soy de jugar en consolas, imagínate enfrentar a esas estrellas en persona”, manifestó el “Meño”.

A criterio de Rosas, un hipotético enfrentamiento ante Argentina sería “el juego de mayor nivel que haya enfrentado la selección pinolera”. “Hemos jugado contra Estados Unidos y México, pero jamás se comparan esos rivales con Argentina. Sería una gran responsabilidad enfrentar a cualquiera de esos jugadores, también un orgullo y me dispondría a competir fuerte”, remarcó el lateral de la Azul y Blanco, quien a su vez aplaudió la gestión del estratega Duarte.

“Mucha gente ha criticado a Duarte, pero su trabajo está reflejado en nosotros y él siempre quiere aspirar a más, hay que darle el reconocimiento de que apuesta fuerte. Duarte nos dijo muchas veces que nos preparáramos para partidos grandes y ahora le doy la razón”, reflexionó Rosas, refiriéndose a la gestión que realizó el timonel de la selección pinolera con la AFA para que se concrete el duelo entre ambas selecciones.

“Sería como jugar el Mundial”

Erick Téllez, zaguero central de los Caciques del Diriangén y de la tropa pinolera, manifestó su entusiasmo y deseo de que las federaciones de ambos países concreten el partido, mismo que podría desarrollarse en el mítico estadio La Bombonera, del Boca Junior, en la capital argentina de Buenos Aires. “Si se llega a dar ese juego, sería para Nicaragua como jugar el Mundial, es más, esa sería como nuestra final, algo jamás visto”, manifestó.

“Enfrentar a Argentina sería trascender a otro nivel, después de eso, otras selecciones del mismo peso tomarían en cuenta a Nicaragua, ese día pasaría a la historia para el futbol nica y para el país en sí”, aseveró Téllez, remarcando que “sería un premio para un país y una fanaticada que cree y sueña con nuestra Azul y Blanco”.

Juego inigualable

El triunfo de la selección de futbol de Nicaragua 2-1 ante el equipo argentino Estudiantes de la Plata, el 9 de enero de 1966, en territorio pinolero; la victoria de la Azul y Blanco 3-2 contra su similar de Jamaica, el 4 de septiembre de 2015, en Kingston, y el 3-0 cosechado ante Haití el 28 de marzo de 2017, para revertir un 2-1 sufrido en el juego de ida y clasificar por segunda vez a Copa Oro de la Concacaf, siguen siendo al día de hoy las mayores proezas que ha conseguido el balompié pinolero a nivel de selección mayor masculina.

Mauricio Cruz, director técnico de los Caciques del Diriangén y quien integró la selección pinolera que cayó 14-0 ante su similar de Brasil en los Juegos Panamericanos de 1975, celebrados en México, considera que sin importar cuál sea el resultado, en el caso de que se celebre el duelo entre las selecciones de Nicaragua y Argentina, lo que se debe destacar es la relevancia de medirse a una selección que ha ganado dos mundiales y que ha sido subcampeón en otras ocasiones, la más reciente en Brasil 2014.

“Sería un hecho histórico jugar contra un equipo de gran nivel. Argentina es un país altamente futbolístico, eso sería increíble. Nos pasaría a otros términos, Nicaragua resonaría en todos los países de tradición futbolera. Yo jugué contra Brasil en un Panamericano, fue un marcador catastrófico, pero era un gran rival. Sin embargo, enfrentar a Argentina sería incomparable. Los jugadores que sean convocados, en caso de que se concrete, pasarán a la historia. No importa cuál sea el resultado, lo que venga es añadidura, lo importante es jugar con un rival de ese nivel”, meditó Cruz.

Cabe recordar que el estratega de la selección argentina, Jorge Sampaoli, anunció que el próximo 14 de mayo presentará la lista definitiva de jugadores que irán al Mundial de Rusia, por ende, Nicaragua se estaría midiendo a la selección absoluta albiceleste, misma que ocupa el cuarto puesto en el ranking de la FIFA. Mañana, directivos de Fenifut y la AFA, podría firmar el acuerdo para que se celebre el partido de mayor trascendencia en la historia del futbol pinolero, juego con el que la tropa argentina se despediría de su afición, antes de partir a su cita mundialista.