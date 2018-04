Fenifut y AFA firmarán acuerdo

¿Se realizará el juego amistoso entre las selecciones de futbol de Nicaragua y Argentina, en mayo próximo? La respuesta a esa interrogante la responderán esta mañana miembros de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) durante la conferencia de prensa a la que citaron anoche, con motivo de firmar el acuerdo para el partido en cuestión.

Dicho de otra manera, a falta de la firma entre Fenifut y AFA, el desafío entre las selecciones de ambas naciones es un hecho. Autoridades de la federación pinolera, liderada por Manuel Quintanilla, Rosendo Lorenzo, dirigente panameño, y Giuseppe Rubulotta, de Argentina, serán los panelistas de la que podría ser una histórica rueda de prensa, toda vez que se confirme el duelo entre la albiceleste que lidera el astro Lionel Messi y la Azul y Blanco.

“Se conoció que en el transcurso de esta semana se podría tener la decisión final”, informó Fenifut a través de un comunicado el pasado domingo, aclarando que no hay nada oficial, sino hasta que los entes rectores del balompié en Argentina y Nicaragua lo anuncien desde sus vías de comunicación. “Formalizar un partido de esta magnitud conlleva un proceso serio y complejo”, declaró Duarte en la misiva emitida por Fenifut.

Si bien la Federación Nicaragüense y la Asociación Argentina trataron de manejar el tema con hermetismo, al límite que la prensa de aquel país sudamericano ambienta que hubo un acuerdo de confidencialidad, también muchos daban por hecho que el amistoso entre las selecciones de ambas naciones se celebrará el próximo 29 de mayo, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, y hoy estaría por oficializarse.

Emir Diamante, cronista deportivo argentino, de La Opinión Semanario, declaró en entrevista con El Nuevo Diario que, pese al poco ruido que genera el presunto duelo amistoso entre la tropa de Nicaragua y la albiceleste, la prensa local da por sentado que ese encuentro se llevará a cabo y será la despedida del equipo que dirige Jorge Sampaoli ante su afición, antes de viajar a su compromiso en el Mundial de Rusia.

“Aquí lo dan por hecho, se conoce que será el 29 de mayo, en La Bombonera”, aseveró Diamante, descartando la posibilidad de que ese desafío pueda celebrarse en Rosario, refiriéndose a la solicitud que habría realizado el astro argentino Lionel Messi a la AFA, de llevar el partido de despedida de la selección a su ciudad natal. “Para el hincha es más fácil trasladarse a Buenos Aires, habitualmente es donde se realizan este tipo de encuentros, ir a Rosario es muy complejo, no solo para la afición, también para los jugadores que llegan de Europa”, detalló.

“No importa el rival”

A criterio de Diamante, la prensa y la afición local no presta mucha importancia al rival que enfrenta Argentina en juegos de despedida, entendiendo que “se trata de un juego con motivo de celebración, es la ocasión ideal para que los aficionados vean por última vez en casa a los jugadores que estarán en el Mundial de Rusia. Por el ambiente festivo trasciende poco quién sea el contrincante o el resultado, salvo que los de Sampaoli caigan y sean atropellados”, explica el periodista argentino.

“La selección de Argentina no gana nada con ese juego, más que lo dicho, despedirse de sus hinchas. Si hay compromisos publicitarios no lo sé, es posible. Por lo demás, La Bombonera (el estadio) estaría a reventar, es imposible imaginar que la gente se querrá perder la despedida de la selección. En realidad conocemos muy poco del futbol de Nicaragua, pero si se realiza ese juego no trascenderá tanto como el hecho de tener el roce con Messi y compañía”, aseveró Diamante